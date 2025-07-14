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LIČNOST DANA

Amor Mašović: Čuvar istine

Mašović ističe da bi bilo neljudski i nepravedno razlikovati žrtve

Mašović: Veliki borac za istinu. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

14.7.2025

Iza njega su decenije borbe za istinu i posmrtnim ostacima žrtava ratnih zločina po bosanskim brdima, jamama, rijekama, masovnim i pojedinačnim grobnicama, a na plećima teško breme sjećanja na prizore na koje je nailazio.

Amor Mašović, dugogodišnji istražitelj i direktor Instituta za nestale osobe BiH, ponudio je možda i najbolji mogući odgovor na konstantna negiranja genocida i ratnih zločina i uporno glorificiranje njihovih nalogodavaca i izvršitelja.

Potpuna istina, dokazana pred sudovima u BiH, Nizozemskoj i Njemačkoj, kaže da je genocid dokazan u nekoliko općina u BiH.

Borislava Herak, Dragan Opačić, Nikola Jorgić, Maksim Sokolović i Đurađ Kušljić osuđeni su zbog krivičnog djela genocid u Vogošći, Prijedoru, Grapskoj i Osmacima, dok je Novislav Džajić oslobođen, ali je njegovom presudom genocid potvrđen za mjesto Trnova kod Foče.

Mašović ističe da bi bilo neljudski i nepravedno razlikovati žrtve, a da je namjeru o počinjenju genocida nepotrebno dokazivati, nakon što je on najavljen u skupštini tzv. Srpske republike još 1992. godine, od doživotnog osuđenika Ratka Mladića.

Amor Mašović danas je delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH. 

# LIČNOST DANA
# AMOR MAŠOVIĆ
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