Mrtvi izgubili pravo glasa

Političari u Bosni i Hercegovini su još jednom zakazali kada je bilo potrebno da odrade svoj dio posla.

Spasitelj je ponovo bio visoki predstavnik, koji je na kraju donio odluku kojom je riješio dva pitanja – dug „Viaductu“ i sredstva za nove izborne tehnologije, koje će napokon uvesti transparentnost u izborni proces.

„Viaduct“ je na bezbroj sjednica Vijeća ministara BiH skinut s dnevnog reda, „natezalo“ se oko toga ko treba isplatiti novac, a dug se samo povećavao.

S druge strane, vezano za nove tehnologije, ministar finansija BiH Srđan Amidžić je u proceduru uputio budžet gdje nije bilo sredstava za te svrhe.

Rasprava je trajala mjesecima, političari su se bavili hapšenjem Dodika umjesto svojim poslom, i nije bilo apsolutno nikakvih naznaka da se i pokušavaju riješiti ova pitanja.

Tako je visoki predstavnik Kristijan Šmit pokazao da mu je više stalo do ove države od mnogih koji su busaju u prsta patriotizmom. Na taj način i oni koji prizivaju njegov odlazak, njemu samo produžuju trajanje i sreća nam je dok njega tu.

Više puta je spašavao on stvari u posljednji trenutak, a sada ćemo, zahvaljući njemu, stati u kraj izbornim kradljivcima, koji su godinama mešetarili, određivali izborne pobjednike, određivali ko će preći cenzus i biti priljepak vladajućim strankama.

Nakon 30 godina došli smo do situacije da će se mrtvi ostaviti na miru i da više neće određivati izbornog pobjednika. I hvala Šmitu na tome!