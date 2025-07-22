Nedžad Subašić: Glas rudara

Stotine rudara stigle su jučer pred Vladu FBiH kako bi upozorile da je njihov status još daleko od dobrog. Takvim su ga često u javnosti pokušavali prikazati predstavnici vlasti, pa i pojedinih sindikata.

Komorati nisu krili ogorčenje zbog izostanka sistemskih rješenja i činjenice da se za svako od svojih prava moraju boriti protestima.

Nezadovoljstvo je progovorilo i iz Nedžada Subašića, jednog od okupljenih. Kroz svoju životnu priču opisao je sudbinu mnogih, obespravljenih i od stalne borbe umornih komorata u FBiH. Život četveročlane porodice s plaćom od 1.000 KM nije život, nego sramota, kazao je, navodeći da mu nakon plaćanja računa i kredita ne ostaje dovoljno ni za hranu. Subašić je također jedan od bivših branitelja BiH, koji su do sada najčešće dobivali neispunjena obećanja.