Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LIČNOST DANA

Nedžad Subašić: Glas rudara

Kroz svoju životnu priču opisao je sudbinu mnogih, obespravljenih i od stalne borbe umornih komorata

Subašić: Neispunjena obećanja. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

22.7.2025

Stotine rudara stigle su jučer pred Vladu FBiH kako bi upozorile da je njihov status još daleko od dobrog. Takvim su ga često u javnosti pokušavali prikazati predstavnici vlasti, pa i pojedinih sindikata.

Komorati nisu krili ogorčenje zbog izostanka sistemskih rješenja i činjenice da se za svako od svojih prava moraju boriti protestima.

Nezadovoljstvo je progovorilo i iz Nedžada Subašića, jednog od okupljenih. Kroz svoju životnu priču opisao je sudbinu mnogih, obespravljenih i od stalne borbe umornih komorata u FBiH. Život četveročlane porodice s plaćom od 1.000 KM nije život, nego sramota, kazao je, navodeći da mu nakon plaćanja računa i kredita ne ostaje dovoljno ni za hranu. Subašić je također jedan od bivših branitelja BiH, koji su do sada najčešće dobivali neispunjena obećanja.

# RUDARI
# BIH
# NEDŽAD SUBAŠIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.