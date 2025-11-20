JASAN STAV

Ko će spasiti Nacionalnu biblioteku

Vijeće uposlenika najavilo je i inicijative Ustavnom sudu

Piše: Ajla Pehlivan

20.11.2025

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH opet je u problemu. I u fokusu onih kojih se samo ova institucija tiče. Ostali, krenuvši s državnih razina vlasti, čekaju. Ili visokog predstavnika. Ili da se nešto desi.

Aiša Telalović iz sektora za međunarodne odnose i projekte Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH za „Dnevni avaz“ otkrila je probleme s kojima se institucije kulture suočavaju zbog usvajanja državnog budžeta bez njihovih finansijskih stavki.

Potom se otvorilo pitanje kako će ova odluka utjecati na cjelokupnu situaciju u državi.

Telalović je naglasila da će NUBBiH nastaviti konsultacije s Uredom visokog predstavnika BiH, a vijeće uposlenika najavilo je i inicijative Ustavnom sudu. Uz to, institucija će i dalje konkurirati za sve javne pozive svih nivoa vlasti, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

 Postoji opcija

- Mi komuniciramo sve vrijeme s Uredom visokog predstavnika, prijateljima iz drugih zemalja, predstavnicima zemalja Kvinte, Vijećem za implementaciju mira i članicama Upravnog odbora. Postoji uvijek i ta opcija da tražimo da Ured visokog predstavnika završi posao, da nametne ovo što je naloženo u novembru prošle godine, a nije urađeno – rekla je.

Važno je naglasiti kako uposlenici već izvjestan period obavljaju svoj posao uprkos otežanoj finansijskoj situaciji koja uključuje i neizvjesnost plaće. Kako pojašnjavaju, prepušteni su sami sebi te ih mnogi posmatraju na istom nivou kao dobrotvorne i male organizacije, a ne institucije od državnog značaja.

Borba protiv zaborava

Boro Kontić, direktor „Mediacentra“ Sarajevo koji godinama radi na očuvanju intelektualne građe, za „Avaz“ je iznio veoma interesantan pogled na ovo pitanje.

- Češki pisac Milan Kundera davno je napisao: „Borba čovjeka protiv vlasti je borba pamćenja protiv zaborava“. Citiram je jer ne vidim djelotvorniji način da opišem skandalozno odbijanje sadašnje vlasti da finansira bh. kulturne institucije, uključujući i javni RTV servis. Ko se danas sjeća bilo kojeg političara na vlast od prije deset, dvadeset... ili više godina? Gotovo niko. Gdje se nalaze dokumenti i građa o našoj prošlosti? Upravo u ovim institucijama kulture i medija Bosne i Hercegovine – rekao nam je Kontić.

Kontić: Gdje se nalaze dokumentI. Facebook

I dalje ostaje otvoreno pitanje kako će institucije kulture nastaviti da funkcioniraju ili se ovim činom predlaže da one budu potpuno zatvorene. Podsjetimo, sedam državnih ustanova kulture i javni servis BHRT suočavaju se s ozbiljnom krizom nakon što je usvojen državni budžet za 2025. godinu bez njihovih finansijskih stavki. 

