Ko će spasiti Nacionalnu biblioteku

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH opet je u problemu. I u fokusu onih kojih se samo ova institucija tiče. Ostali, krenuvši s državnih razina vlasti, čekaju. Ili visokog predstavnika. Ili da se nešto desi.

Aiša Telalović iz sektora za međunarodne odnose i projekte Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH za „Dnevni avaz“ otkrila je probleme s kojima se institucije kulture suočavaju zbog usvajanja državnog budžeta bez njihovih finansijskih stavki.

Potom se otvorilo pitanje kako će ova odluka utjecati na cjelokupnu situaciju u državi.

Telalović je naglasila da će NUBBiH nastaviti konsultacije s Uredom visokog predstavnika BiH, a vijeće uposlenika najavilo je i inicijative Ustavnom sudu. Uz to, institucija će i dalje konkurirati za sve javne pozive svih nivoa vlasti, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Postoji opcija

- Mi komuniciramo sve vrijeme s Uredom visokog predstavnika, prijateljima iz drugih zemalja, predstavnicima zemalja Kvinte, Vijećem za implementaciju mira i članicama Upravnog odbora. Postoji uvijek i ta opcija da tražimo da Ured visokog predstavnika završi posao, da nametne ovo što je naloženo u novembru prošle godine, a nije urađeno – rekla je.

Važno je naglasiti kako uposlenici već izvjestan period obavljaju svoj posao uprkos otežanoj finansijskoj situaciji koja uključuje i neizvjesnost plaće. Kako pojašnjavaju, prepušteni su sami sebi te ih mnogi posmatraju na istom nivou kao dobrotvorne i male organizacije, a ne institucije od državnog značaja.