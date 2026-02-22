Daria Lorenci Flatz o svom jubileju kroz monodramu: Slavlje života na sceni

Na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, u prostoru HNK2, prvakinja Drame Daria Lorenci Flatz prvi put izlazi sama. Bez ansambla, bez partnera. Samo ona i publika. Licem u lice. Velika premijera Autorskom monodramom „Ja, glumica!“ obilježava godine umjetničkog rada, ali i života. No ovo nije retrospektiva, ni klasična obljetnička večer. Ovo je osobni rez. Intiman i hrabar. Predstava o izborima koji su je oblikovali, sumnjama koje su je jačale i svim licima koja je nosila – na sceni i izvan nje. Tokom godina prepoznatljiva Sarajka s adresom u Zagrebu izgradila je jednu od najupečatljivijih glumačkih karijera svoje generacije. Pozorište, film, televizija. Uloge snažnih i hrabrih žena. Emocija bez kalkulacije. Autentičnost bez zadrške. A sada prvi put vlastiti život pretvara u scenski materijal. O velikom jubileju, nastanku projekta i povezanosti s rodnim gradom govorila je za „Dnevni avaz“.

Lorenci Flatz: Presjek svega . Sandra Simunovic / PIXSELL Lorenci Flatz: Presjek svega . Sandra Simunovic / PIXSELL

Monodrama „Ja, glumica!“ kreće se između drame i komedije, između kabarea i ogoljene ispovijesti, između smijeha i tišine. To je projekt o potrebi da ostaneš vjeran sebi, čak i kada je najteže. O ljubavi prema životu i prema pozivu koji nosiš. - Ova predstava je na neki način moj jubilej i oproštaj od pete decenije i dobrodošlica šestoj, znači premijera je na moj 50. rođendan u HNK2, mojoj matičnoj kući – rekla nam je Lorenci Flatz. Svi izrazi Tekst supotpisuje s Anom Tonković, a koncept je nastao u saradnji s najbližim kreativnim timom koji čine Ana Tonković, Larisa Lipovac Navojec i Emil Flatz – ljudi koji poznaju njen tempo i energiju. - Radila sam s ljudima s kojima sam jako bliska, dragi saradnici i pokušala sam u tu monodramu staviti i stilski sve svoje izraze koje sam kroz život prolazila, od komedije, drame, arta, showa, a istovremeno sam probala i podvući neku crtu i napraviti presjek svih lica koje sam mijenjala kroz život kako na sceni tako i u životu. I evo, nadam se da sam uspjela napraviti jedan dijapazon i prikazati ga, kakav i nosim i kroz život, i k'o glumica te da sve to skupa bude i dirljivo i veselo i neko slavlje života – pojasnila je glumica.

Daria Lorenci Flatz . Pixsell Daria Lorenci Flatz . Pixsell