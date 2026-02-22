Daria Lorenci Flatz o svom jubileju kroz monodramu: Slavlje života na sceni

Na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, u prostoru HNK2, prvakinja Drame Daria Lorenci Flatz prvi put izlazi sama. Bez ansambla, bez partnera. Samo ona i publika. Licem u lice.
Velika premijera
Autorskom monodramom „Ja, glumica!“ obilježava godine umjetničkog rada, ali i života. No ovo nije retrospektiva, ni klasična obljetnička večer. Ovo je osobni rez. Intiman i hrabar. Predstava o izborima koji su je oblikovali, sumnjama koje su je jačale i svim licima koja je nosila – na sceni i izvan nje.
Tokom godina prepoznatljiva Sarajka s adresom u Zagrebu izgradila je jednu od najupečatljivijih glumačkih karijera svoje generacije. Pozorište, film, televizija. Uloge snažnih i hrabrih žena. Emocija bez kalkulacije. Autentičnost bez zadrške. A sada prvi put vlastiti život pretvara u scenski materijal. O velikom jubileju, nastanku projekta i povezanosti s rodnim gradom govorila je za „Dnevni avaz“.
Monodrama „Ja, glumica!“ kreće se između drame i komedije, između kabarea i ogoljene ispovijesti, između smijeha i tišine. To je projekt o potrebi da ostaneš vjeran sebi, čak i kada je najteže. O ljubavi prema životu i prema pozivu koji nosiš.
- Ova predstava je na neki način moj jubilej i oproštaj od pete decenije i dobrodošlica šestoj, znači premijera je na moj 50. rođendan u HNK2, mojoj matičnoj kući – rekla nam je Lorenci Flatz.
Svi izrazi
Tekst supotpisuje s Anom Tonković, a koncept je nastao u saradnji s najbližim kreativnim timom koji čine Ana Tonković, Larisa Lipovac Navojec i Emil Flatz – ljudi koji poznaju njen tempo i energiju.
- Radila sam s ljudima s kojima sam jako bliska, dragi saradnici i pokušala sam u tu monodramu staviti i stilski sve svoje izraze koje sam kroz život prolazila, od komedije, drame, arta, showa, a istovremeno sam probala i podvući neku crtu i napraviti presjek svih lica koje sam mijenjala kroz život kako na sceni tako i u životu. I evo, nadam se da sam uspjela napraviti jedan dijapazon i prikazati ga, kakav i nosim i kroz život, i k'o glumica te da sve to skupa bude i dirljivo i veselo i neko slavlje života – pojasnila je glumica.
Praizvedba je zakazana za 12. april. Nakon praizvedbe na sceni HNK2, „Ja, glumica!“ kreće na turneju po hrvatskim i inozemnim scenama, a zanimalo nas je da li planira gostovanja i kod nas. Kako kaže, jako bi se radovala pozivu i prilici.
- Bila bih jako sretna da dođem gostovati u Sarajevo pa se nadam da ćemo nešto organizirati – poručila je Daria Lorenci Flatz.
Kako je najavljeno, riječ je o projektu u kojem se brišu granice između glumice i žene. Između jubileja i novog početka. Između života. Između onoga što gledamo i onoga što zaista jesmo.
Prepoznatljiva ostvarenja
Publika Dariju Lorenci Flatz, osim po daskama koje život znače, pamti po televizijskim ostvarenjima kao što je hit serija „Kumovi“ ili film „Teško je biti fin“. Nedavno je s porodicom pokrenula i kreativni centar pod nazivom „4sobe“ čiji programi ujedinjuju kreativne mališane, mlade, ali i odrasle.