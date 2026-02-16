Vučić: Bliže smo ratu nego miru

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, na početku svečanosti povodom Sretenja – Dana državnosti Srbije, poručio da ovaj praznik u sebi nosi tri važne tradicije.

– Sretenje je veliki hrišćanski praznik. Ovaj praznik nosi duboku simboliku svjetlosti koja pobjeđuje tamu. Naši preci su se na Sretenje digli protiv ropstva, Prvi srpski ustanak nije slučajno počeo na ovaj dan. Srpski narod je na Sretenje sreo svoju sudbinu. Vjerski praznik postao je praznik slobode. Tri decenije kasnije donijet je prvi ustav kneževine Srbije, i to nije bila slučajnost. Bio je jedan od najnaprednijih. Ova tri Sretenja čine Sretenje jedinstvenim danom u srpskoj tradiciji – rekao je Vučić.

On je istakao da se svijet i Evropa nalaze na prekretnici.

– Na prekretnici između mira i rata, i ako smijem da zaključim, bliže smo ratu nego miru. Malo ko želi o tome da govori, volimo da zažmirimo i pravimo se da ne vidimo. Neće biti skorog mira na istoku Evrope, svakoga dana ginu hiljade ljudi. Neće biti mira ni na Bliskom istoku. U svemu tome, mi moramo da izvučemo pouke. Јa bih u tri tačke predložio narodu. Prvo, Srbija mora da pokuša da sačuva mir, jer smo jedan od najstradalnijih naroda – poručio je Vučić.

Tokom svečanosti u Palati "Srbija", predsjednik Srbije uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.

Među gostima u Beogradu bili su predsjednik Narodne skupštine bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Nenad Stevandić, članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, kao i lider SNSD-a Milorad Dodik.