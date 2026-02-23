Srbija: Brnabić raspisala lokalne izbore za 29. marta

Predsjednica srbijanskog parlamenta Ana Brnabić raspisala je u ponedjeljak lokalne izbore koji će održati 29. marta u devet općina.

Na birališta će u martu izaći građani Bora, Aranđelovca, Bajine Bašte, Kladova, Knjaževca, Kule, Lučana, Majdanpeka i Smederevske Palanke, a riječ je o redovnim izborima, prethodni su u tim općinama održani u aprilu 2022.

"Izražavam nadu i molbu svima da ovi izbori proteknu u demokratskoj atmosferi", kazala je Brnabić.

Posljednje lokalne izbore, koji su u Srbiji održani u novembru prošle godine, obilježile su prijetnje i fizički sukobi te izvješća o brojnim nepravilnostima, sumnje na kupnju glasova te napadi na nezavisne promatrače, čak i u nazočnosti policije.

Tragedija na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. novembra 2024., gdje je u padu nadstrešnice poginulo 16 pretežito mladih ljudi, pokrenula je društvenu i političku krizu u Srbiji u pokušajima da se na čistac istjeraju politički i kazneno odgovorni za koruptivne državne poslove i za loše izvedene radove, uz zahtjeve da institucije, posebno tužiteljstvo i pravosuđe, rade svoj posao bez političkih pritisaka i utjecaja.

Vlast je proteste nazvala "obojenom revolucijom" i pokušajima svrgavanja šefa države Aleksandra Vučića, dirigiranim izvana, a studente blokaderima, teroristima, boljševicima te nacistima, što iz dana u dan krizu čini sve dubljom.