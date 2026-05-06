Majka koja je ugušila bebu u Ivanjici osuđena na 15 godina: Upućena u zatvor u Požarevcu

Još ne možemo da dođemo sebi, rekao je jedan od mještana

Kuća u kojoj se desilo ubistvo. Telegraf

B. S.

prije 4 dana

Mlada Ivanjičanka T. D. osuđena je na 15 godina zatvora zbog ubistva svoje dvomjesečne bebe i upućena je na izdržavanje kazne u ženski zatvor u Požarevcu.

Obudkucija tijela dvomjesečnog dječaka iz Ivanjice je pokazala da je novorođenče preminulo tako što mu je prekinut dotok vazduha, što je dovelo do gušenja i smrti.

Majka T. D. je prvo u policiji priznala zločin, ali se kasnije u tužilaštvu branila šutnjom. 

Naloženo je njeno vještačenje, nakon kojeg je utvrđeno da je bila uračunljiva u tom trenutku.

Ovaj nezapamćeni zločin, koji se dogodio krajem 2024. godine, ostavio je u šoku mještane ivanjičkog naselja Lučka rijeka, gdje je T. D. živjela kod roditelja, nakon što je napustila muževljevu kuću.

- Još ne možemo da dođemo sebi. Ono što smo mi načuli jeste da je za bebu trebalo da se radi DNK analiza. Ja ne mogu da tvrdim da je to stvarno tako, samo smo čuli priče. Da li tu ima istine to će vjerovatno utvrditi policija. Tu ženu za koju kažu da je ubila sina ja znam od kad je bila djevojčica i bila je jako fino dijete, odlična. Poslije se udala i evo sad ovo što se desilo, svi smo se mnogo potresli - rekao je tada za RINU jedan od mještana.

