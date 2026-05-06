Izrečena pravosnažna presuda majci koja je ugušila dvomjesečnu bebu: Poznato gdje je upućena poslije presude

T. D. iz Ivanjice, koja je optužena da je 2024. godine usmrtila svoju dvomjesečnu bebu, već neko vrijeme se nalazi na izdržavanju kazne u ženskom zatvoru u Požarevcu, nakon što joj je izrečena pravosnažna presuda od 15 godina zatvora, saznaje Telegraf.

T. D. je, podsjetimo, u policiji prvo priznala zločin, ali se kasnije u tužilaštvu branila šutnjom. Naloženo je vještačenje nakon kojeg je utvrđeno da je u trenutku djela bila uračunljiva.

Prema navodima iz istrage, majka je svoju dvomjesečnu bebu usmrtila najvjerovatnije uz pomoć dude. Kako je ranije opisano, u porodičnoj kući odrezala je gumeni dio dude kroz koji je provukla konac, koji je zatim stavila u usta bebi, staroj dva mjeseca, kako bi ga progutala.

Kako je naveo izvor blizak istrazi, osumnjičena je nakon toga otišla da drugo dijete odvede u vrtić, dok je svom bratu rekla da obiđe bebu ukoliko počne da plače.

Brat je, prema ranijim informacijama, po dolasku zatekao bebu bez znakova života, nakon čega ju je odnio u Dom zdravlja, gdje su ljekari konstatovali smrt.