Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JEZIV ZLOČIN

Izrečena pravosnažna presuda majci koja je ugušila dvomjesečnu bebu: Poznato gdje je upućena poslije presude

T. D. je u policiji prvo priznala zločin, ali se kasnije u tužilaštvu branila šutnjom

MUP Srbije. Mateja Beljan / Telegraf.rs

M. Až.

prije 2 dana

T. D. iz Ivanjice, koja je optužena da je 2024. godine usmrtila svoju dvomjesečnu bebu, već neko vrijeme se nalazi na izdržavanju kazne u ženskom zatvoru u Požarevcu, nakon što joj je izrečena pravosnažna presuda od 15 godina zatvora, saznaje Telegraf.

T. D. je, podsjetimo, u policiji prvo priznala zločin, ali se kasnije u tužilaštvu branila šutnjom. Naloženo je vještačenje nakon kojeg je utvrđeno da je u trenutku djela bila uračunljiva.

Prema navodima iz istrage, majka je svoju dvomjesečnu bebu usmrtila najvjerovatnije uz pomoć dude. Kako je ranije opisano, u porodičnoj kući odrezala je gumeni dio dude kroz koji je provukla konac, koji je zatim stavila u usta bebi, staroj dva mjeseca, kako bi ga progutala.

Kako je naveo izvor blizak istrazi, osumnjičena je nakon toga otišla da drugo dijete odvede u vrtić, dok je svom bratu rekla da obiđe bebu ukoliko počne da plače.

Brat je, prema ranijim informacijama, po dolasku zatekao bebu bez znakova života, nakon čega ju je odnio u Dom zdravlja, gdje su ljekari konstatovali smrt.

# SRBIJA
# UBISTVO
# IVANJICA
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.