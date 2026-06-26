Video / Pogledajte kako je srušen Vjesnikov neboder: Jedan od simbola Zagreba

Jedan od najprepoznatljivijih zagrebačkih objekata, Vjesnikov neboder, u potpunosti je srušen, čime je okončano uklanjanje zgrade koja je decenijama bila dio prepoznatljive panorame hrvatske prijestolnice.





Vjesnikov neboder izgrađen je početkom sedamdesetih godina prema projektu arhitekte Antuna Ulriha (Ulrich), a u vrijeme izgradnje važio je za jedan od najsavremenijih poslovnih nebodera u Evropi. U njemu je prvo bila smještena novinska kuća Vjesnik, dok su kasnije prostor koristila brojna udruženja i savezi.

Sudbinu ovog objekta zapečatio je veliki požar koji je izbio u novembru prošle godine. Istragom je utvrđeno da je požar podmetnut, a za njegovo izazivanje optužena su dvojica tada 18-godišnjaka.

Nakon procjene da je zgrada potpuno neuslovna za upotrebu donesena je odluka o njenom rušenju. Radovi su počeli u aprilu, a završeni su 25. juna, kada je uklonjen i posljednji dio nekadašnjeg simbola Zagreba.