Kurti: Ustav ne dozvoljava formiranje monoetničke Zajednice

Premijer Kosova Albin Kurti je ponovio stav da "multietnički Ustav ne dozvoljava formiranje monoetničke Zajednice", piše Radio Slobodna Evropa.

On je to izjavio 1. februara u Uroševcu, dodajući da je Srbija ta koja želi etničke podjele na Kosovu i poručio joj da "to pokuša u svojoj kući".

Zajednica općina sa srpskom većinom je dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, koji se vodi uz posredstvo Evropske unije.

Priština odbija

Dok Beograd insistira ne njenom formiranju, Priština to odbija uz obrazloženje da Ustavom nisu moguća udruživanja na nacionalnoj osnovi , ali i zbog zabrinutosti da bi Zajednica mogla da postane novi entitet, poput RS u Bosni i Hercegovini.

- Nacionalne manjine u Srbiji čine oko 20 posto, nacionalne manjine na Kosovu su oko sedam posto (populacije), Zajednica općina sa srpskom većinom na Kosovu, a Preševo, Medveđa i Bujanovac da imaju samo Nacionalni savjet, to je nepravedno, štetno i neprihvatljivo - rekao je Kurti.

On je rekao da je otvoren za razgovore sa Srbijom o normalizaciji odnosa na osnovu prijedloga EU, ali da najprije poštuje Ustav i zakone Kosova.

Zbog odbijanja Kosova da počne sa formiranjem Zajednice općina sa srpskom većinom, ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini je 31. januara održala diskusiju na tu temu, kojoj su prisustvovali predstavnici Vlade i predsjedništva Kosova, te opozicionih političkih partija i civilnog društva.

SAD očekuje od Kosova da ispuni svoju obavezu

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Džefri Hovenir (Jeffrey Hovenier) je rekao da je njegova zemlja "ne podržava nijedan sporazum koji krši Ustav Kosova" ili koji "ugrožava suverenitet, nezavisnost i multietnički karakter Kosova".

Ipak, podvukao je da SAD očekuju od Kosova da ispuni svoju obavezu, te ponovo pozvao Vladu da da svoje prijedloge oko formiranja Zajednice.

Od Kosova je i ranije traženo da na sto stavi svoje prijedloge za formiranje Zajednice, ali Vlada premijera Kurtija to ipak nije uradila.

Formiranje Zajednice općina sa srpskom većinom je najprije dogovoreno 2013. godine u okviru dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, kojim od 2011. godine posreduje Evropska unija.

Potom su 2015. godine utvrđeni principi, ali je Ustavni sud Kosova konstatovao da oni nisu u skladu sa 23 člana Ustava Kosova, uz zaključak da ipak mogu biti prilagođeni statutom ili nekim podzakonskim aktom.