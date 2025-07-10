U Albaniji muslimani prvi put nakon dva stoljeća pali ispod 50 posto

Popis stanovništva iz 2023. pokazao je da muslimani više ne čine većinu građana Albanije, prvi put u više od dva stoljeća.

Muslimani pali ispod polovice stanovništva

Prema tom posljednjem popisu stanovnika, muslimana je sada 45,7 posto, čime su prvi put u dugoj povijesti pali ispod polovice ukupne populacije. Broj muslimana u odnosu na popis 2011. godine pao je za više od 30 posto.

Treba spomenuti i kako je popisu iz 2023. bektaša muslimana je 4,8 posto, no oni se na popisu vode kao zasebna religijska grupa. Bektaši su pripadnici heterodoksnog islamskog reda sufijskog porijekla, koji potječe iz 13. stoljeća, a u Albaniji se smatraju posebnom religijskom skupinom iako se povijesno temelje na šijitsko-islamskoj tradiciji.

Kršćana je na popisu 15.6 posto, od toga 8,4 posto katolika i 7,2 posto religija. Vjernika bez denominacije je 13,8 posto, a ateista 3,6 posto.