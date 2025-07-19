STRAŠNO

Letio hidroplanom između plovila u Boki

U izuzetno niskom letu na samo desetak metara nad morem, nadlijetao akvatorijum Risanskog zaliva u predjelu Morinja i Kostanjice

Hidroplan u niskom letu iznad akvatorijuma Risanskog zaliva. Čitalac Reporter

D. H.

19.7.2025

Zbog načina na koji je danas iznad akvatorijuma Boke letio jedan ultralaki hidroplan tipa "Icon A5" američkih registarskih oznaka (N588A), Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore (ACG) pokrenula je hitan vanredni inspekcijski nadzor nad operaterom tog vazduhoplova, pilotom koji ga je letio kao i ostalim subjektima koji bi po vazduhoplovnim, odnosno propisima o sigurnosti plovidbe, morali biti uključeni u odobravanje i kontrolu sprovođenja operacija hidroplana u Boki.

Ovaj "Icon A5" koji prema nezvaničnim informacijama pripada sportskom pilotu iz Berana Dragiši Gagi Raičeviću, danas je u izuzetno niskom letu na samo desetak metara nad morem, nadlijetao akvatorijum Risanskog zaliva u predjelu Morinja i Kostanjice.

Pritom je ovaj vazduhoplov letio bukvalno između raznih plovila koja su se i tom trenutku zatekla u ovom dijelu Boke, "vrludajući" između njih na maloj udaljenosti i na visini često manjoj od visine jarbola jedrilica između kojih je hidroplan letio.

Agresivno manevrisanje. Čitalac

Ovo agresivno manevrisanje i ekstremno letjenje hidroplana privuklo je veliku pažnju brojnih turista i mještana koji su fotografisali i snimali letjenje "Icona A5", te su to prijavili nadležnima i dostavili medijima.

U jednom trenutku hidroplan je sletio na more ispred Ljute, na poziciju koja je u svim pomorskim kartama jasno označena kao sidrište 2/3 Luke Kotor.

ACV je odmah po saznanju za ovaj događaj, pokrenula hitan vanredni inspekcijski nadzor zbog potencijalnog ugrožavanja sigurnosti letjenja,ali i sigurnosti ljudi i imovine na obalama i u vodama Bokokotorskog zaliva.

Iskusni vazduhoplovni stručnjaci kojima su "Vijesti" pokazale snimke današnjih aktivnosti pilota ovog "Icona A5" njegove postupke su okarakterisali kao "prostakluk, a ne letjenje".

Smatraju i da pilotu zbog ovoga, vrlo izvjesno prijeti i mogućnost oduzimanja pilotske licence i "prizemljenje na duži period".

# AVION
# CRNA GORA
