Letio hidroplanom između plovila u Boki

Zbog načina na koji je danas iznad akvatorijuma Boke letio jedan ultralaki hidroplan tipa "Icon A5" američkih registarskih oznaka (N588A), Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore (ACG) pokrenula je hitan vanredni inspekcijski nadzor nad operaterom tog vazduhoplova, pilotom koji ga je letio kao i ostalim subjektima koji bi po vazduhoplovnim, odnosno propisima o sigurnosti plovidbe, morali biti uključeni u odobravanje i kontrolu sprovođenja operacija hidroplana u Boki.

Ovaj "Icon A5" koji prema nezvaničnim informacijama pripada sportskom pilotu iz Berana Dragiši Gagi Raičeviću, danas je u izuzetno niskom letu na samo desetak metara nad morem, nadlijetao akvatorijum Risanskog zaliva u predjelu Morinja i Kostanjice.

Pritom je ovaj vazduhoplov letio bukvalno između raznih plovila koja su se i tom trenutku zatekla u ovom dijelu Boke, "vrludajući" između njih na maloj udaljenosti i na visini često manjoj od visine jarbola jedrilica između kojih je hidroplan letio.