Skejo u Kninu s HOS-ovcima vikao Za dom spremni: "Nikome ne treba smetati NDH"

Nakon završenog programa u Kninu, umirovljeni pukovnik Marko Skejo, nekadašnji zapovjednik IX. bojne Rafael vitez Boban, na Trgu Ante Starčevića je nakon polaganja cvijeća i paljenja svijeća postrojio svoje bivše suborce koji su na njegov uzvik "Za dom" tri puta odgovorili "Spremni".

Pozdrav "Za dom spremni" neće nestati, već će ga nastaviti ponavljati mladi, ustvrdio je Skejo dodavši kako hrvatski narod ima svoje temelje, "puno prije nas bilo je hrvatskih umova, domoljuba i heroja, a mi smo samo nasljednici".

"Poručujem onima koji zabranjuju hrvatski pozdrav, koji je temelj hrvatskog naroda - i njihova djeca, unučad i praunučad će klicati 'Za dom spremni' kada se u vojarnama bude dizala hrvatska zastava", kazao je.

Na novinarsko pitanje da objasni je li mislio na Republiku Hrvatsku kada je u svom govoru govorio o Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, odgovorio je kako nikome ne treba smetati Nezavisna Država Hrvatska. "Ona ima svoj temelj, svoje uporište i ne treba se toga sramiti", dodao je.