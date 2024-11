Gradonačelnik Goražda i načelnik Foče u FBiH nezadovoljni odnosom Vlade i Skupštine BPK Goražde

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović i načelnik Općine Foča u FBiH Mujo Sofradžija održali su danas pres-konferenciju na kojoj su izrazili nezadovoljstvo odnosom Vlade i Skupštine BPK-a prema ovim lokalnim zajednicama.

U prilog tome naveli su činjenicu da od aprila do danas Grad Goražde i Općina Foča u FBiH nisu dobile nijedan grant s nivoa BPK što, naglasili su, otežava njihovo funkcionisanje.

Gradonačelnik Imamović napomenuo je da posljedice ovakvog stanja najviše trpe građani.

- U Gradu Goraždu i Općini Foča FBiH živi više od 95 posto stanovništva BPK Goražde, a neuplaćivanje sredstava ima negativan uticaj na svakodnevni život i rad stanovnika Goražda i Foče u FBiH. Ovim putem pozivamo Skupštinu i Vladu BPK-a da hitno uplate sredstva prema ovim jedinicama lokalne samouprave, jer u suprotnom vlastite građane drže kao taoce - kazao je Imamović.

Obustavljeni grantovi

On je podsjetio da se tranše ne uplaćuju od aprila 2024. godine, te da je nakon nedavnog zajedničkog sastanka, premijer BPK Edin Ćulov koji je sastanak i organizirao, javnosti saopćio da su grantovi obustavljeni zbog političkih razloga.

- Želimo direktno da pitamo skupštinsku većinu i Vladu BPK-a koji su razlozi, da li su subjektivni, politički ili neke druge okolnosti, jednostavno da znamo odgovor, jer prema dobavljačima, prema svima u ovom gradu mi imamo obaveze. Planiranja budžeta su u toku, izvršenje budžeta je zakonska obaveza, a proteklo je skoro devet mjeseci da nije uplaćena nijedna marka prema Gradu Goraždu kao ni prema Foči u FBiH - naglasio je Imamović.

Načelnik Općine Foča u FBiH Mujo Sofradžija oštro je osudio dosadašnji odnos Vlade i Skupštine BPK-a prema dvjema lokalnim zajednicama.

- Nastavlja se isti odnos Vlade BPK-a od zajedničkog sastanka s premijerom kada je rekao da prije izbora grantovi nisu prebacivani iz političkih razloga, da li premijerovo političko neiskustvo ili neznanje, znači urodilo je tim da je on rekao pravu istinu i evo od tada do danas sve je nastavljeno isto. Ja sam dao izjavu da je ovo najgora Vlada od 1996. do danas i od tada trpim pritiske. Ostajem pri tom stavu i imam pravo da kritikujem, a oni nek dokažu suprotno, nek se poprave, možda budu i najbolja za dvije godine. Do sada njihov rad je katastrofa a svetiti se građanima dvije općine samo zato što niste ostvarili neke političke ciljeve je nezamislivo - poručio je Sofradžija.

Pripremljen prijedlog odluka za transfere

Inače, Vlada BPK Goražde na posljednjoj sjednici odobrila je isplatu tekućeg transfera samo Općini Pale u FBiH za juni ove godine, u iznosu od 35.000 KM.

Ministar za finansije BPK Goražde Nedim Čolo tvrdi da je ministarstvo pripremilo prijedlog odluka za transfere za sve tri lokalne zajednice, ali da je Vlada donijela odluku u skladu s finansijskim mogućnostima.

- Nakon kraće rasprave odlučeno je da se u skladu sa teškom finansijskom situacijom, uzrokovanom nedoznačavanjem granta sa nivoa FBiH, sa pozicije Tekući transferi općinama i gradu u sastavu BPK, dodijeli Općini Pale u FBiH, zbog izuzetno teške materijalne situacije u kojoj se nalazi - pojasnio je ministar Čolo.

Naglasio je da za 2024. godinu sa nivoa Federacije BiH BPK Goražde nije doznačena nijedna konvertibilna marka, uz napomenu da su u martu ove godine doznačena grant sredstva predviđena za 2023 godinu.