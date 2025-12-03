Sarajevo promoviše turizam na sajmu u Izmiru: Odlična posjećenost i veliki interes posjetilaca

Turistička zajednica Kantona Sarajevo, zajedno s predstavnicima turističkog sektora, učestvuje na prestižnom sajmu turizma u Izmiru, s ciljem jačanja prisustva na turskom tržištu i promocije Sarajeva kao atraktivne cjelogodišnje destinacije.

Prvog dana sajma, organizovana je gastronomska promocija na štandu Kantona Sarajevo, gdje su posjetioci imali priliku degustirati tradicionalne bosanske specijalitete. Odlična atmosfera i veliki broj posjetilaca još jednom su potvrdili snažan interes za našu destinaciju.

S obzirom na to da su turisti iz Turske među najbrojnijim gostima Kantona Sarajevo – konstantno u top 3 po broju dolazaka i noćenja tokom cijele godine – prisustvo na ovom sajmu ima poseban značaj za daljnje jačanje turističkih veza između dvije zemlje.

- Promocija na turskom tržištu za nas je izuzetno važna. Bliskost naših kultura, direktne avio linije i veliki interes turskih turista za Sarajevo čine ovu priliku ključnom za dodatno pozicioniranje Sarajeva na međunarodnoj sceni - poručili su iz Turističke zajednice KS.

U narednim danima planirane su i dodatne promocije, B2B sastanci te predstavljanje novih projekata kojima se Sarajevo pozicionira kao nezaobilazna destinacija u regiji.