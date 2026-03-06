Zahiragić poručio Bešliji: Wanna be Sabina Ćudić s Temua

Na današnjoj sjednici došlo je i do kraće verbalne rasprave među zastupnicima.

Zastupnica Naše stranke Vildana Bešlija oštro je reagovala na izlaganje zastupnika SDA Mahira Devića, kazavši u jednom trenutku da je on „wanna be predsjedavajući iz sjene“.

Na ovu izjavu reagovao je zastupnik SDA Haris Zahiragić, koji je zatražio reakciju predsjedavajućeg Skupštine.

„Molim predsjedavajućeg da na ovo reaguje. Jer ako ona može reći da je Dević ‘wanna be predsjedavajući’, onda ja mogu reći da je ona ‘wanna be Sabina Ćudić s Temua’“, kazao je Zahiragić.