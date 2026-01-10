Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OTKRILO ISTRAŽIVANJE

Nadareni psi mogu naučiti imena igračaka prisluškivanjem razgovora vlasnika

U studiji objavljenoj u časopisu Science učestvovalo je 10 nadarenih pasa

Mogu naučiti nove riječi prisluškivanjem. Pexels

Dž. M.

10.1.2026

Psi uglavnom lako uče osnovne naredbe, ali pamćenje naziva predmeta im je znatno teže. Ipak, mala grupa posebno nadarenih pasa može zapamtiti imena vvećeg broja igračaka. Novo istraživanje, koje prenosi AP News, pokazalo je da ti psi mogu naučiti nove riječi i samim prisluškivanjem razgovora svojih vlasnika, što je rijetka sposobnost u životinjskom svijetu.

U studiji objavljenoj u časopisu Science učestvovalo je 10 nadarenih pasa, među kojima su border koli Basket i labrador Augie. Psi su slušali vlasnike kako razgovaraju o novim igračkama, a zatim su iz druge prostorije trebali donijeti tačno određenu igračku iz grupe drugih. Sedam od deset pasa uspješno je naučilo nazive igračaka isključivo pasivnim slušanjem, čak i kada igračku nisu istovremeno vidjeli.

Autorica istraživanja Šeni Dror (Shany Dror) ističe da je ovo prvi dokaz da određena grupa pasa može učiti nazive predmeta prisluškivanjem razgovora. Iako je takva sposobnost rijetka među životinjama i slična načinu na koji mala djeca uče riječi, nemaju je svi psi. Stručnjaci naglašavaju da ovi rezultati pokazuju kako su kognitivne sposobnosti životinja složenije nego što se ranije mislilo.

# PSI
# IGRAČKE
# ISTRAŽIVANJE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.