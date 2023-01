Koji horoskopski znak očekuje ljubav, a koji bogatstvo 2023.

Godina pred nama ispraćena je na samom početku retro Merkurom koji nam pruža priliku da se vratimo u prošlost i presaberemo svoje uspjehe. Januar 2023. godine daje vam mogućnost za stvorite jasnu viziju svoje budućnosti i intenzivno ostvarujete svoje ciljeve uz podršku Jupitera u Ovnu.

OVAN

Ovnovi u 2023. godinu ulaze optimistično, želite da napravite životne planove i pokrenete se tako da sebi, ali i voljenima omogućite sigurnu budućnost. Saturn ulazi u znak Riba, što će Ovnove prodrmati već u januaru, vi niste do sada razmišljali o prošlosti, ali ćete biti prinuđeni da je izanalizirate. Boravak Saturna u Ribama potaknut će ljude oko vas da insistiraju na analizi prošlosti, situacijama u kojima niste dobro postupili prema njima i na neki način će vam poljuljati samopouzdanje. Ovakve analize nisu u skladu s vašim temperamentom, vi svom silom želite da krenete naprijed i dokažete da možete da budete još bolja verzija sebe, ali imate utisak da vas okolnosti koče u vašim namjerama. Predlažemo vam da prvu polovinu godine zbog jakog utjecaja Saturna u Ribama i Jupitera u Ovnu usmjerite na pravljenje kratkoročnih planova, koji će vam omogućiti sigurnost u naredne dvije to tri godine, sve dok Saturn u 2026. godini ne prijeđe u sazviježđe Ovna i donese vam sasvim novi način života i pogled na svet.

Saturnov boravak u Ribama tražit će od vas strpljenje, učit će vas važne životne lekcije koje će vas ojačati i zaista mijenjati vaš karakter. Nemojte insistirati na dugoročnim poslovnim, ali i privatnim planovima, generalno gledano 2023. godina, ali i naredne tri godine usmjerene su na shvatanje i ispravljanje grešaka iz prošlosti kako biste zadobili povjerenje dragih ljudi i kako biste stekli nova znanja i vještine. Prva polovina godine vam donosi poslovne promjene i iznenadne preokrete, tako da mnogi Ovnovi već u januaru mogu promijeniti posao i okrenuti se novom načinu života. Potrebno je stvoriti nove navike, usavršiti svoje znanje, ali i dokazati svoju vrijednost na novim poslovnim pozicijama. Jupiter će u prvih šest mjeseci 2023. godine boraviti u znaku Bika što u vaš život unosi radoholičarsku atmosferu, nećete naći vremena za odmor i uživanje. Druga polovina godine donosi vam olakšanje, Jupiter će boraviti u znaku Ovna što pokreće sretne okolnosti u vašem životu i niz slučajnosti koji vas dovodi do vaših ciljeva. Mnogi će imati utisak kao da je stigla nagrada za njihov trud i napor koji su uložili u prvoj polovini 2023. godine!

Akcent je na prvoj polovini godine u kojoj treba iskoristiti sve svoje kapacitete pogotovo na poslovnom planu, ali će generalno i drugi životni aspekti od vas tražiti borbu. Istrošit ćete se u prvoj polovini godine, ali vam zato drugi dio 2023. godine donosi olakšanje, možete da odmorite, da se opustite i uživate u nešto stabilnijoj poslovnom atmosferi.

U porodičnim odnosima tačnije u odnosu sa bliskim rođacima možete osjetiti napetost i opterećenje. Vi generalno volite da provodite vreme u društvu rođaka, ali će vas isti u potpunosti iscrpljivati u toku 2023. godine svojim problemima i ograničenjima. Slučajno se može dešavati sa prijateljima i kolegama na poslu, koji će vam crpiti energiju tako da se danima osjećate loše. Ovakvi aspekti na prvi pogled jesu negativni ali su tu da vas nauče da postavite jasne granice ljudima, uvidite ko vam je pravi prijatelj i poštujete sebe i svoju intimu. U skladu sa tim mnogi Ovnovi će se nakon prva dva do tri mjeseca 2023. godine povući u sebe, prijat će vam boravak u prirodi, šetnje kroz prirodu i biće vam potrebno vreme da prihvatite realnost bez uljepšavanja i traženja pozitivnih događaja iz prošlosti kojima bi opravdali sadašnje ponašanje pojedinaca.

Na ljubavnom planu Ovnovi mogu sebi postavljati krucijalna životna pitanja, bilo da su u braku, dugoj vezi ili na početku veze. Pitanja poput ‘’Da li je ova osoba za mene?,, , ‘’Da li me partner razumije?'', samo su primjer na koji se treba pripremiti i iskoristiti za lični razvoj i napredak. Brakovi i duge veze su na određenoj vrsti testa, partner je prema vama postavio jasne granice i očekuje promjene posebno u prva tri mjeseca 2023. godine. Entuzijastično ćete usmjeriti energiju na poboljšanje veze i odnosa sa voljenom osobom ali vas već sa početkom proljeća poslovne okolnosti mogu uzdrmati tako da izgubite strpljenje. Vježbajte fokus, ostanite racionalni i naučite da kanališete bijes kako partner ne bi trpio neprijatne scene i svađe kojima ste skloni kada ste nervozni. Kanališite bijes kroz fizičku aktivnost!

Slobodnim pripadnicima znaka 2023. godina donosi povoljne okolnosti za ulazak u vezu u drugoj polovini godine. Imate priliku da upoznate osobu sličnu sebi septembra i oktobra, pokrenut će u vama čežnju za ozbiljnom vezom i želju da se vežete.

Kada se pogledaju aspekti koji utiču na zdravstveni plan moramo istaći da su Ribe predstavljene u 12-tom polju Ovnova, a boravak Saturna u polju naše podsvijesti stavlja fokus na psihičko zdravlje. Učestali napadi panike, nervoza, stres koji držite u sebi primorat će vas da radite na sebi, razgovarate sa psihoterapeutom i kroz različite psihološke vježbe naučite da kanališete negativnu energiju i oslobodite se okova prošlosti. Oni koji nemaju psihičko oboljenje koje ih prati godinama treba da se posvete afirmativnim načinima rješavanja problema, ne treba posezati za antidepresivima olako osim ako to nije jedino rešenje. Ukoliko ne naučite da kanališete negativne emocije one mogu oslabiti imunitet, potaći gojaznost i zaista loše uticati na vaše fizičko zdravlje. Mnogi pripadnici znaka će kanalisati negativnost kroz šetnju, fizičke treninge kojima će dovesti svoju kilažu red i oblikovati tijelo!

Finansijska situacija će na samom početku godine biti promjenjiva, vi niste zadovoljni postignutim rezultatima i želite sebi i svojim voljenima da osigurate veću količinu novca. Trudite se da zaradite što više novca u prvih šest mjeseci 2023. godine i dokažete partneru kako ste uspješni, a sve u želji da se voljena osoba osloni na vas. Ovnove koji nisu u braku također vodi želja za stvaranjem boljih životnih okolnosti i materijalne sigurnosti, ako budete dobro organizovani ostvarit ćete svoje ciljeve u drugoj polovini godine.

Generalno gledano 2023. godina od vas traži da se borite i dokažete sebi i svet koliko možete!

BIK

Pred Bikovima je godina dobrostanja, slobodno možemo reći jedna od najproduktivnijih godina u protekloj deceniji. Zvijezde su postavljene tako da vam pružaju priliku da napravite krucijalne životne planove, kojih ćete se držati u narednih dvadeset godina, što znači da je idealan trenutak za preseljenja, kupovinu nekretnina, privatne biznise i postavljanje drugih životnih ciljeva. Protekla godina bila je fokusirana na učenja i pokušavala je da vas nauči različitim životnim lekcijama ali i strpljenju, zato se od februara 2023. godine lagano vraćate svojoj prirodi mnogo jači i sposobniji!

Nema razloga za preispitivanje, 2023. godina traži od vas da se pokrenete u smjeru svoje svrhe i da se zapitate kako iskoristiti potencijale koje imate u sebi, Bilo da stidljivo izražavate svoje znanje i vještine ili ste poboljšali komunikaciju sa ljudima, vaši talenti ne mogu ostati zapostavljeni. Jupiter je dobro pozicioniran i čini se kao da vas budi iz zimskog sna na samom početku proljeća, stavlja fokus na vaš život i čini primjetnim vaše sposobnosti, vaše znanje i generalno vaše pozitivne osobine. Od marta mjeseca povoljan je period za početak privatnog biznisa bilo koje vrste, za napredak u poslovnim aktivnostima i generalno pravljenje planova koji će vam omogućiti sigurnu budućnost. Možda vi niste osoba koja voli sebe da stavlja u prvi plan, ali ste vrijedno učili i radili na sebi u proteklim godina i sada vaši kvaliteti ne mogu ostati zanemareni!

Potrebna vam je jedna doza hrabrosti tokom januara i februara da se izborite sa repovima prošlosti, tačnije sa određenim situacijama i ljudima koji vam ne prijaju i postavite jasne granice. Najbolje je završiti u prva dva mjeseca sa poslovnim projektima koje dugo odlažete, u koje niste sigurni, sa ljudima koji su spletkarili u proteklom periodi i nanijeli vam bol a sve kako bi u narednim mjesecima imali dovoljno vremena za sebe, za rast i razvoj.

Sama sredina 2023. godine donosi vam stabilnost za kakvom teži većina Bikova u proteklih nekoliko godina, imate priliku da se opustite i zaista živite svjesno svaki trenutak. Sklad koji osjećate posljedica je dugogodišnjeg rada na sebi, važno je osvijestiti ovu činjenicu i biti ponosan na sebe. Mnogi Bikovi će ovaj period godine shvatiti kao pet minuta sreće, ali ovdje nije riječ o slučajnosti treba prihvatiti odgovornost za svoj život i shvatiti da ste vi zaslužni za trenutne životne okolnosti. U toku leta treba biti oprezan sa hranom, mnogi će se opustiti i posegnuti za većom količinom slatkiša tako da je moguće naglo povećanje tjelesne težine kojim u drugom dijelu godine nećete biti zadovoljni. Savjet astrologa je da ostanete umjereni kada su čulna zadovoljstva u pitanju!

Kada krenete da pišete svoje ciljeve lagano ćete ih prenijeti na partnerski odnos, ukoliko živite u bračnoj zajednici 2023. godina je savršena za razgovore o budućnosti i o kupovini nekretnina. Mnogi Bikovi će posvetiti pažnju uređenju doma, proširenju životnog prostora ili kupovini nekretnine što će vas zbližiti i povezati sa bračnim partnerom. Naučili ste određene lekcije tokom protekle godine tako da sada dijelite svoje misli sa partnerom, dopuštate mu da ravnopravno učestvuje u donošenju odluka i da vam pomogne- jednostavno shvatate da je brak zajednički projekat. Ukoliko imate djecu možete se fokusirati na prostor u kojem oni borave, tako da im osigurate bolje uvjete za život i pritom osigurate sebi svoj kutak za odmor sa partnerom. Parovi koji su u proteklim godinama doživjeli dosta loših momenata sa partnerom ali nisu imali hrabrosti da završe ljubavni odnos razmislit će o svemu još jednom tokom 2023. godine donijeti krucijalne odluke u toku jeseni. Ovo ne znači nužno raskide, možete naći zajednički jezik sa partnerom ako u protekloj godini u vašem odnosu nije bilo nasilja.

Slobodni Bikovi imaju priliku da se povežu sa bližim rođacima sa kojima su imali konflikte situacije u protekle tri godine, pogotovo je akcenat na porodičnim odnosima sa ljudima iz inostranstva. Ukoliko ste zanemarili komunikaciju sa određenim rođacima 2023. godina će vas spojiti na određenoj vrsti proslava, pogotovo u ljetnim mjesecima i stvorit će se prilika da obnovite komunikaciju ako budete željeli.

Generalno gledano fokus je na novcu, na stjecanju materijalnih dobara koji će vam omogućiti siguran život u budućnosti. Prva polovina godina usmjerena je na izmirenje dugovanja i pravljenje planova, a druga polovina 2023. godine ima dobru energiju za realizaciju zacrtanih ciljeva. Jupiter u Biku donosi vam određenu vrstu stabilnosti u smislu materijalnih dobara, tako da dobro raspoređujete novac i uvijek imate za svoje potrebe i potrebe svoje porodice.

Bikove očekuje produktivna godina u toku koje će osvijestiti svoju moć!

BLIZANCI

Retrogradni Mars i Merkur u vašem znaku može vas obeshrabriti na samom početku godine, tako da pomislite kako vam ništa ne ide od ruke. Ovo je pravo vreme da pokažete koliko ste svjesni sebe i da budete sebi podrška! Čini se da vas zvijezde iskušavaju, prva tri mjeseca 2023. godine su savršena za jačanje samopouzdanja, nemojte biti nezadovoljni svojim životom prisjetite se svih svojih uspjeha iz prošlosti i vježbajte zahvalnost.

Maj mjesec Blizancima donosi olakšanje kada su poslovni ali i privatni aspekti u pitanju. Vaš vladar Jupiter prelazi u znak Bika, što vam donosi stabilnost i sretne momente. Naglasak je na 12-toj kući koja predstavlja naš unutrašnji svet, tako da su ljetni mjeseci pravo vreme da izrazite sebe i počnete da se borite za svoje ciljeve. Kreativnost će biti naglašena u ljetnim mjesecima, razmislite o privatnim poslovima koje možete da pokrenete a koji će biti kreativni i koji će vas odvući od statičnih, klasičnih zanimanja. Mnogi Blizanci u toku leta mogu uživati u nagradama, unapređenju i generalno boljoj poslovnoj poziciji ako su se u protekle tri godine trudili da pokažu svoje sposobnosti. U svakom slučaju ljeto je prilika da iskažete sebe, ljudi će pozitivno reagovati na vas i zaista prepoznati vaše zalaganje!

Fokus je na unutrašnjem svetu postavljanju ličnih granica i stvaranju duboke povezanosti kada su međuljudski odnosi u pitanju. Jesenji mjeseci unijet će dozu istine u vaš život, mnogi će imati priliku da otkriju ko su njihovi pravi prijatelji, kakav je njihov bračni partner kada se nađe pred iskušenje i generalno kakvi ih to ljudi okružuju u privatnom životu. Mnogi će se osloboditi lažnog prijateljstva, a ovakvo iskustvo može biti bolno na početku ali će vam tokom naredne dvije do tri godine donijeti blagostanje. Važno je na vreme raskrstiti sa toksičnim odnosima, kako bi stvorili prostor za nove i pozitivnije ljude u našem životu.

Jasno vam je da se treba fokusirati na karijeru tokom 2023. godine, pogotovo kada je u pitanju kreativno izražavanje. Međutim, astrolozi ističu da je naredna godina pozitivna kada je stvaranje potomstva u pitanju, mnogi pripadnici znaka stavit će akcenat na djecu. Ukoliko planirate trudnoću, naredna godina je savršena za osnivanje porodice! Ujedno treba raditi na odnosu sa partnerom, konstruktivnim razgovorima kako bi dobro upoznali suštinu osobe kojoj ste dali svoje srce. Zajednička putovanja mogu vas zbližiti i povezati na dubljem nivou!

U toku ljetnih mjeseci mnogi Blizanci imat će priliku da uplove u neobavezan odnos, događat će se da slučajno dolazite u kontakt sa bivšim partnerima ili osobom prema kojoj osjećate simpatije. Možete imati utisak da su to sudbinski susreti ali vas zapravo sudbina iskušava, provjerava da li ste postali stabilna ličnost kada su vaši izbori u pitanju. Nemojte ulaziti u paralelne veze, možete se pokajati. Bilo kakvo pokretanje tajnih odnosa neće vam donijeti ništa dobro, ma koliko interesantno djelovalo na prvi pogled.

Zimski mjeseci 2023. godine donijet će rasterećenje, mnogi će staviti akcenat na svoj porodični život i uređenje kuće. Nemojte dozvoliti da vas pitanje prostora u kom živite zaokupira, ne dozvolite da postanete rob materijalnih stvari. Ispunite svoje želje ali dopustite partneru da učestvuje u uređenju kuće, nemojte insistirati na perfekcionizmu i postani iracionalni.

Zdravstveno stanje je dobro, moguće su manje upale grla na samom početku godine. Prijat će vam putovanja, boravak u prirodi na svježem zraku. Vaše potisnute emocije mogu oslabiti imunitet, tako da se borite sa prehladama. Bilo bi dobro da osvijestite emocije, ne držite loše emocije u sebi i ostanete u pokretu. Na taj način ćete ojačati svoje tijelo i maksimalno uživate u godini koja je pred nama.

Pokažite koliko volite sebe i koliko vjerujete u svoje sposobnosti!

RAK

Pred Rakovima je godina u kojoj imaju podršku zvijezda kada je rad na sebi, svojoj ličnosti i generalno usavršavanje u pitanju. Kada bi od nas tražili da opišemo 2023. Godinu to bi bila godina borbe za sebe, za lični napredak i razvoj i postepeno dostizanje ciljeva kojima težimo nekoliko godina u nazad. Zato je sam kraj 2022. godine savršen za stvaranje planova, krojenje konkretnih ciljeva za koje ćete se boriti u narednih dvanaest mjeseci i koji će vam donijeti uspeh na svim životnim poljima.

Tokom 2023. godine Saturn prelazi u znak Riba što na vaš horoskopski znak utiče dobro kada je analiza prošlosti u pitanju. Imate priliku na samom početku godine da sagledate realno svoj život, prioritete koje ste postavili i mnogi od vas će priznati sebi da su se tokom godine iza nas ulijenili. U skladu sa realnom situacijom postavite svoje ciljeve, pokrenite se i naredna godina može donijeti promjene o kakvima ste sanjali. Saturn u jednom znaku boravi do tri godine, tako da je period do 2026. godine odličan za borbu, za napredak u poslovnim odnosima, unapređenje ljubavne veze i stjecanje novih znanja i vještina. Pokrenite se - poruka je koju vam zvijezde šalju!

Ovo ne znači da će vam 2023. godina donijeti probleme i ako vam se tako može činiti na početku godine koja počinje pod dejstvom Retrogradnog Merkura. Savjet je da sačekate sa krucijalnim odlukama na polju ljubavi, da ih ne donosite u prvih šest mjeseci 2023. godine jer mogu biti fatalne i mogu vas u potpunosti razdvojiti od partnera. U naletu negativne energije možete donijeti odluku i okončati vezu ili brak, što je produktivno ako se nalazite u toksičnom odnosu. Ukoliko smatrate da se problemi mogu riješiti pokušajte da umirite strasti i da se dogovorite na koji način je najbolje riješiti nesuglasice, tako da zajedničkim snagama pobijedite poteškoće. Vaša emotivnost doći će do izražaju u toku ljetnih mjeseci, aktivirat će se vaša mašta je moguće stvoriti nerealnu partnera i preuveličavati kako dobre tako i loše strane njegove ličnosti. Jesenji mjeseci Rakovima u vezi i braku donose olakšanje, učvrstit će odnos u kojem se nalaze ili će ga definitivno završiti ali ovog puta bez samodestruktivnih misli i osjećaja krivice.

U prvoj polovini godine najbolje je fokusirati se na promjene u sferi posla, Jupiter vam donosi neophodnu dozu sreće i pozitivne energije. Ljudi oko vas biće strpljivi, dozvolit će vam da se izrazite i neće vam zamijerati prošlost tokom koje niste bili naročito produktivni. Uhvatite se u koštac sa novim obavezama, pokažite u prva tri mjeseca 2023.godine inicijativu i želju za radom, učenjem novih vještina i generalno ka usavršavanju.

Jupiter će biti u dobrom odnosu sa Venerom tako da vaš šarm izlazi na površinu, iz osmijeh možete postići ciljeve kojima dugo težite. Generalno Rakovi će biti dopadljivi ljudima, u prvom planu će biti vaše pozitivne osobine i vedar duh. Nemojte ulaziti u tajne veze, pogotovo sa poslovnim saradnicima potrudite se da održite poslovne odnose i jasno ih definišete. Udvaranja će biti , slobodni Rakovi uživat će i privlačiti pažnju gdje god da se pojave. Budite mudri i dozvolite vremenu da pokaže ko je prava osoba za vas, nemojte olako ulaziti u vezu.

Finansijsko stanje se lagano popravlja kako godina prolazi, na kraju godine zaista možete biti zadovoljni svojim finanijskim stanjem. Poseban osjećaj ponosa javlja se kod osoba koje su se tokom cijele godine zalagale da dođu do bolje poslovne pozicije. U toku ljetnih mjeseci mnoge Rakove očekuje pomoć iz inostranstva, poslovna ponuda ali i novčani dobitak od bliskih rođaka ili prijatelja.

Akcenat je na vašem psihičkom stanju, naredna godina će vas potaći da sagledate svoj život i preispitate svoje navike. Koliko ste produktivni? Kakve to emocije držite u sebi? Kako loša ishrana utiče na vašu produktivnost? Ovo su samo neka od pitanja na koja će mnogi pripadnici znaka pronaći odgovor i postati psihički ali i fizički stabilniji i jači.

LAV

Jupiter vam donosi sreću na poslovnom planu, donosi vam olakšanje u poslovnim poduhvatima oko kojih se borite u proteklih nekoliko godina. Ukoliko ste imali osjećaj da vam određeni poslovni poduhvati izmiču iz ruku, ukoliko ste čekali na potpisivanje važnih ugovora 2023. godina vam donosi sklad. Godina iza nas također je stavila akcenat na poslovne aktivnosti ali će vam 2023. godina pokazati da svaki trud mora biti adekvatno nagrađen. Pokušajte da pronađete balans između poslovnih obaveza i dobrog zdravstvenog stanja, koliko god težili svojim ciljevima imajte na umu da je vašem tijelu potreban odmor kako bi ostali u balansu!

Pluton u martu ulazi u znak Vodolije, što će Lavovima dati hrabrost da definišu ljubavni odnos u kom se nalaze. Lavovi će generalno imati želju da unaprede svoj ljubavni odnos bilo da su tek stali na ludi kamen, imaju porodicu ili se nalaze u neobaveznoj vezi. Proljetni mjeseci su povoljni za ozbiljne razgovore i konkretne dogovore, mnogi Lavovi se mogu odlučiti na pripremu vjenčanja, ozvaničenja veze u bilo kom smislu, postavljanje jasnih granica, proširenje porodice, kupovinu nekretnine zajedno sa partnerom, itd. Ovo je period u kom možete slobodno da izrazite sebe, napravite konstruktivan plan ali ga sprovedete u tijelo u toku ljetnih mjeseci. Druga polovina godine je kao stvorena za uživanje, možete da se opustite i prepustite svom ljubavnom odnosu. Maštate o dalekim putovanjima ali ona ostaju rezervisana za sam kraj godine ili za naredne dvije do tri godine, kada finansijska situacija postane stabilna.

Zanimljiva je činjenica da će Saturn boraviti u vašem trećem polju, mnogi će razmišljati o preraspodjeli nasljedstva, odnosu sa roditeljima, prijateljima. Možda želite da popravite odnos sa dragim ljudima koje dugo niste vidjeli, možda osjećate nepravdu kada je preraspodjela imovine u pitanju i želite otvoreno da porazgovarate sa roditeljima. Jedno je sigurno 2023. godina pokreće važna pitanja, vi ćete se boriti za sebe!

Slobodni Lavovi 2023. godinu iskoristit će za stvaranje boljih poslovnih pozicija, boriće se za nove poslovne projekte a mnogi će raditi na stvaranju vlastitog biznisa. Potpuno ćete usmjeriti pažnju na poslovne aktivnosti, godina će vam proletjeti pred očima i biće zadovoljni poslovnim rezultatima. Jasno vam je da sami birate ovakav put i da na kraju 2023. godine ne možete kriviti život što nije pred vas postavio savršenog partnera. Morate se fokusirati na ljubav kako bi došla do vas, a uz konstantno razmišljanje o poslu vi postajete zatvoreni za upoznavanje novih ljudi i generalno ostvarivanje kontakata van poslovnih aktivnosti. Slobodni Lavovi će narednu godinu posvetiti stvaranju stabilne poslovne i finansijske situacije, tako da nema većih promjena na ljubavnom planu.

Finansijsko stanje će biti zadovoljavajuće, kako se budu nizali poslovni uspjesi tako će se u vama aktivirati želja za posjedovanjem skupocjenih stvari u vidu nakita, bundi i drugih prestižnih sitnica. Pokušajte da ostanete racionalni, napravite plan potrošnje i odolite sjajnim i glamuroznim izlozima.

Očekuje vas stabilno zdravstveno stanje, godina pred nama ne donosi vam drastične promjene na zdravstvenom planu. Ovo je savršena godina za oslobađanje od bilo kog vida poroka, loša energija i zavisnost odvlačit će vas od poslovnih poduhvata i dekoncetrisati. Pokušajte da ojačate svoj karakter i insistirajte na produktivnim, zdravim navikama!

DJEVICA

Jupiter je na početku godine iza nas bio u sazviježđu Djevica, dok 2023. Godina počinje ulaskom Jupitera u sazviježđe Ovna i daje vam energiju da se izborite za sebe. Prvih nekoliko mjeseci 2023. Godine idealni su za krucijalne životne promjene, za rad na poljima u kojima ste sebe smatrali neuspješnim, životnim problemima koji su vam djelovali fatalno i nerješivo. Možda ste htjeli da se pomirite sa sudbinom i završili 2022. godinu nesigurno, isfrustrirano ali vam početak naredne godine daje novu energiju i posebno je produktivan za rješavanje problema koji vas muče godinama u nazad!

Kada bi opisivali cjelokupnu godinu pred Djevicama astrolozi moraju da istaknu da je to godina velikih promjena, na porodičnom, poslovnom i zdravstvenom planu. Energetski tokovi su povoljni tako da će se pred vama naći životne prilike, možete se osloboditi hroničnih bolesti, pokrenuti tijelo u fizičkom smislu i ojačati imunitet ali i proširiti porodicu. Prva tri mjeseca 2023. godine stavljaju fokus na bračni život, mnoge Djevice će se odlučiti za stvaranje potomstva i ovo je savršen period za trudnoću. U narednim mjesecima bit ćete posvećeni poslovnoj sferi života i mnogim Djevicama pružit će se prilika da napreduju i dođu do liderskih pozicija.

Kada kažemo liderskih pozicija većina Djevica zamišlja mukotrpan prekovremeni rad i odgovornost, koji iscrpljuju. Naredna godina promijenit će mnoga vaša uvjerenja, a ovo je krucijalno uvjerenje koje ćete lagano mijenjati iz mjeseca u mjesec. Jupiter će u vaš život unijeti dozu kreativnosti i organizovanosti, ali i sreće tako da dođete do poslovnih pozicija koje su finansijski zadovoljavajuće i donose manju količinu posla. Mnoge Djevice oslobodit će se stresnih poslovnih aspekata, napredovati u kolektivu tako da za sebe stvore prijatnu radnu atmosferu. Moguća su kraća putovanja i usavršavanja, ovo su polja koja se aktiviraju sa novim poslovnim pozicijama i koja maksimalno treba iskoristiti.

Razmišljajte o tome kako zaraditi veće količine novca uz efektivan rad, tako da smanjite radno vreme! Vjerujemo da će vam povoljni poslovni aspekti donijeti inovativne i pozitivne poslovne prilike.

Na ljubavnom planu se slobodnim Djevicama pruža prilika da upoznaju osobu po svojim standardima. Morate jasno definisati a dobro je i zapisani na papir šta je ono što želite od partnera, kakve kvalitete treba da posjeduje i kakvu su vaši ciljevi za narednih nekoliko godina. Ukoliko definišete svoja očekivanja imate šansu da lakše i brže prepoznate takvu osobu i u prvoj polovini godine stupite u vezu. Spomenuli smo na početku da je pred vama godina u kojoj ćete razmišljati zrelo, koja će vas navesti da uplovite u bračne vode i osnujete porodicu. U skladu sa tim insistirajte uvijek na otvorenom razgovoru, budite iskreni i nemojte dozvoliti da vam nesigurne osobe oduzimaju vreme preispitujući vaš odnos.

Djevice u vezi i braku očekuje dinamičan period, borite se na više frontova, ali ne zato što ste prinuđeni već svojom voljom. Jednostavno želite da pokažete porodici svoju vrijednost, učinite njihov život kvalitetnijim i podignete standarde kada su finansijski tokovi u pitanju. Ukoliko planirate trudnoću ili kao muškarac planirate da proširite porodicu sa svojom voljenom polovinom, prinova će vam dati još više volje za postizanje poslovnih uspjeha. U drugoj polovini godine pruža vam se prilika za putovanja sa partnerom ali i preuređenje doma, akcenat će biti na udobnosti i stvaranju boljih uvjeta za život.

Nemojte zaboraviti na odmor, iskoristite jedan dan u nedjelji da odmorite i da se naspavate. Stabilnog ste psihičkog i fizičkog zdravlja ali vas svakodnevna fizička aktivnost i činjenica da morate ostati u pokretu mogu izmoriti, tako da vam je potreban kratak predah na kraju nedjelju u topline doma.

Ukoliko ste u proteklim godinama imali zdravstveni problem kojeg niste mogli da se riješite, sada je vreme da se posvetite zdravom načinu života. Jupiter u Ovnu stavit će akcenat na poroke, oslobodite se poroka u godini tokom koje vas prati produktivna energija.

Možete sve što zamislite!

VAGA

Protekla godina prošla u usavršavanju, rad na poslovnim ciljevima i izgradnji stabilne poslovne pozicije za većinu Vaga. Entuzijastično ulazimo u 2023. Godinu i Vagama posebno prija Jupiter u Ovnu, daje vam snagu da se borite za sebe i ostvarite zamišljene ciljeve. Naredna godina biće produktivna, pokazat će vam koliko je važno vjerovati u sebe i pruža vam šansu da postavite životne temelje za narednih osamnaest godina.

Energija koja prožima Vage je izuzetno jaka jer izlaze iz karmički lošeg perioda, tako da će osjetiti bez obzira na natalnu kartu veliki priliv pozitivne energije i samopouzdanja. Savjet astrologa je da prvu polovinu godine sve do početka jula iskoristite za istraživanje različitih poslovnih sfera, razmišljajte na koji način možete da unovčite svoje hobije. Namjerno kažemo hobije jer će mnoge Vage u prvih šest mjeseci 2023. godine promijeniti posao, usmjeriti pažnju na stvaranje privatnog biznisa i ostvariti uspeh u kreativnom radu. Ovako nešto niste mogli da zamislite u protekloj godini kada ste se trudili da dostignete najvišu poziciju u firmi, sada kada ste je postigli želite da ispunite svoje potisnute snove.

Karakterističan je borbeni duh i pozitivnost koja će vas pratiti i uz pomoć koje ćete iz svog života hrabro neutralisati ljude koji su negativni, koji ne vjeruju u vas i stvaraju toksično okruženje. Akcenat je na prijateljstvima, određeni ljudi nisu dobri za vas niti su vaši pravi prijatelji konkretizovat će se odnosi i jasno ćete staviti do znanja da vas određeni kontakti ne zanimaju.

Savjet astrologa je da se ne obazirete na loše komentare, zato što ćete tokom 2023. godine ali i u narednih osamnaest godina pokazati koliko ste samostalni, jaki i uspješni. Kada se udaljite od toksičnih ljudi uz vas će ostati prijatelji koji su iskreni i koji su vaša podrška i snaga, neko od njih može vam pomoći da razvijete svoj biznis i dođete u kontakt sa uspješnim ljudima u sferi posla koja vas interesuje.

Iskoristite ljetne mjesece za odmor kako ne bi izgorjeli u svojoj želji i neprestanom radu, zatim se ponovo aktivirajte od oktobra. Oktobar vam donosi materijalnu dobrobit, potvrdit će da su sve vaše želje ostvarljive i ovo je godina koja će ojačati vaše samopouzdanje!

Na ljubavnom planu Vagama naredna godina donosi ozbiljnost i konkretizaciju ljubavnog odnosa u vidu papirologije. Ukoliko ste u dugoj vezi tokom naredne godine možete očekivati formalno sklapanje braka, ozvaničenje veze pred ljudima koji su vam dragi ali prvenstveno na papiru. Želite li razvod naredne godine će se završiti sudski sporovi koji su bili teški i koje niste mogli da završite u svoju korist u protekle dvije do tri godine.

Vage koje trenutno nisu u vezi imaju priliku da se ostvare sa osobom koju neće poznavati dugo, ali će izdefinisati svoj odnos i konkretizovati želje. To znači da možete iznenada stupiti u brak, početi zajednički život sa osobom koju ćete upoznati u 2023. godini i ovaj odnos ima tendenciju da uspe i ostane stabilan u narednih dvadesetak godina. Vreme je krucijalnih promjena!

Manja kriza na ljubavnom planu očekuje vas na samom kraju godine, kada partner neće biti zadovoljan svojim finansijskim stanjem. Pokušajte da ostanete mirni, usmjerite energiju na sebe kako ne bi suviše burno reagovali i stvorili konflikte koji će vas iscrpiti. Ljeto je posebno romantično, rezervisano za ljubav, odmor i putovanja!

Akcenat je na psihičkom zdravlju, sada je više nego ikad potrebno da vjerujete u sebe. Većina vaga je u proteklim godinama uspela da usvoji produktivne tjelesne navike koje se tiču fizičke aktivnosti i ishrane. Sada je vreme da osvijestite da su toksični ljudi u vašoj okolini pogubniji od slatkiša i nepravilne ishrane. Nisu vam potrebni destruktivni ljudi oko vas, nisu vam potrebni toksični odnos. Mijenjajte svoju realnost kako bi se osjećali dobro i ostali zdravi.

Nemojte zaboraviti da sa narednom godinom počinje novi ciklus koji vam pruža priliku da izgradite sebe od nule i koji će trajati narednih osamnaest godina!

ŠKORPIJA

Saturn ulazi u znak Riba što u vama budi želju za rezimiranjem prošlosti, imate priliku da realno sagledate protekle dvije do tri godine života. Mnoge Škorpije susrele su se sa važnim životnim lekcijama u protekle tri godine, izvucite pouke u 2023. godini i nemojte ponovo nasjedati na iste relacije u odnosu sa ljudima. Fokus je na analizi prošlosti i pravljenju prosperitetnog plana za naredne tri do četiri godine, tačnije sve do 2026. godine kada će Saturn preći u znak Ovna i donijeti velike promjene u život svim horoskopskih znakova.

Prva polovina godine pruža vam priliku da pokažete da ste radni, ovo je period godine za realizaciju poslovnih planova i obrazovanje. Nemojte pretjerivati u želji da ispunite različite ciljeve na potpuno različitim životnim poljima (ljubav, obrazovanje, porodica, karijera) u toj želji možete potpuno sagorjeti. Ostanite racionalni i sledite svoje ciljeve laganim i sigurnim korakom, to je jedini način koji će vam omogućiti zacrtalo, ali i dobro fizičko zdravlje. Velika količina stresa i nervoze može donijeti probleme na zdravstvenom planu, zato postepeno krenite u realizaciju svojih želja.

U prvih šest mjeseci naredne godine ostanite fokusirani na poslovne zadatke koje dugo odlažete, na stjecanje znanja i vještina u oblastima koje vam nisu išle od ruke. Važno je biti disciplinovan i istrajan kako vam ne bi izmakle prilike koje vam se pružaju u toku ljetnih mjeseci. Mnoge Škorpije maštaju o boljim uvjetima rada, višim pozicijama nemojte dozvoliti da vas svet mašte preokupira krenite u realizaciju projekata i ostanite strpljivi.

Druga polovina godine donosi vam niz sretnih okolnosti, vama izuzetno odgovara Jupiter u Biku i daje vam pozitivnu energiju. Donosi vam materijalne promjene u vidu boljih finansijskih primanja, kupovine nekretnine, preseljenja i bolje životne uvjete. Ukoliko ste bili hrabri i vrijedni u prvoj polovini godine zaista vam jesenji mjeseci donose uspjehe o kakvim ste sanjali u protekle tri godine.

Saturn u Ribama može djelovati uspavljujuće na vas kada su odnosi sa ljudima u pitanju a posebno je važno stvarati prijateljstva u prvoj polovini godine. Relacije sa ljudima koje budete stvorili mogu vam donijeti poslovne prilike, preporuke i usavršavanja o kakvim dugo sanjate. Slobodne Škorpije se mogu povući u sebe, posvetiti svojim hobijima i izbjegavati javna okupljanja. Ovakvo destruktivno ponašanje neće vam donijeti ništa dobro, vi uživate u društvu i stvaranju novih poznanstava. Prva polovina godine je odlična za stvaranje novih prijateljstva, upravo vas prijatelj može upoznati sa budućim partnerom. Preko prijatelja i poznanika možete upoznati osobu sličnu sebi i ući u vezu koja može trajati godinama. Jasno je da moramo da radimo na vezi kako bi uspela ali su pred vama pozitivni aspekti ako se ne povučete u sebe!

Ljudi koji su u vezi moraju ostati posvećeni partneru, vaše misli obično lutaju. Posvećeni ste voljenoj osobi nekoliko mjeseci a zatim vam se u potpunosti izgubi trag, a sve u želji da ostvarite lične ciljeve. Ovo je ključna godina tokom koje vježbate balans, zaista treba dobro upravljati vremenom kako bi ostvarili sve što zamislite. Ukoliko unesete radost i mir u vezi, ako partner prepozna vaše zalaganje i iskrenost vaša veza može opstati i postati još čvršća . Praktično ste vi na ispitu, zbog vašeg nemarnog ponašanja može doći do raskida i razvoda koje u suštini ne želite. Nije vreme za sebičnost!

Druga polovina godine je znatno opuštenija na ljubavnom planu, možete se opustiti i uživati u iskrenom i posvećenom ljubavnom odnosu. Akcenat je stavlja na zdravstveno stanje, nemojte se prejedati i unositi velike količine alkohola ili slatkih napitaka. Vašem tijelu bit će potreban detoks, ne morate ulagati u različite tretmane ali se fokusirajte na zdrave životne navike, hidriranje vodom i jačanje organizma uz pravilnu ishranu. Na ispitu su vaše navike u smislu poštovanja vremena i ne preskakanja obroka, u suprotnom može doći do disbalansa u organizmu.

Vreme je da pokažete ljubav prema sebi kroz posvećenost i istrajnost!

STRIJELAC

Pripadnike znaka očekuje uspješna i kreativna godina koja će staviti fokus na javni nastup, na pisanje i izgovaranje svega onog što mislite. Nema razloga da se ne otvorite prema svetu, ne izrazite svoje potencijale oni će biti nagrađeni u materijalnom smislu tokom 2023. godine. U skladu sa položajem Jupitera koji u vama podstiče želju za sklapanjem novih poslovnih prilika, poznanstava i generalno komunikacijom posvetite se rješavanju komplikovanih odnosa iz prošlosti, prva polovina godine savršena je za pomirenja.

Spomenuli smo pomirenja koja se odnose najprije na dalje i bliže rođake ali i poslovne saradnike sa kojima ste bili u kontaktu a onda iznenada isti prekinuli. Sada je vreme da se povežete sa dragim ljudima, da govorite o sebi i predstavite javnosti svoje ideje. Možete inspirisati ljude, prenijeti im pozitivnu energiju uz svoj govor jer ste posebno nadahnuti. Strijelčevi kojima je posao vezan za pisanu riječ, za javni nastup ili bilo kakav marketinški posao mogu očekivati napredak i finansijsku sigurnost o kakvoj maštaju. Možda dugo želite da napišete knjigu, da definišete status u društvu ili kažete ono što vas muči i zauzmete se za sebe- prva polovina godine je kao stvorena za realizaciju želja!

Većinu Strijelčeva prati osjećaj nelagode već od polovine 2022. godine, žele da promjene svoju poslovnu stvarnost i učine je sigurnijom i produktivnijom. U zavisnosti od vašeg natalnog horoskopa drugi dio 2023. godine može vam donijeti napredak u poslovnom planu koji je popraćen burnim promjenama. Neki od pripadnika znaka mogu mijenjati mjesto rada u smislu preseljenja čitave firme na drugu lokaciju, drugi se mogu susresti sa pozicijom koja od njih zahtijeva putovanja i dodatni angažman, dok kreativni pripadnici znaka mogu vreme posvetiti stvaralaštvu i okrenuti se sasvim drugoj vrsti djelatnosti. Cijela godina propraćena je promjenama koje će obilježiti vaš život za narednih deset godina, zato je važno biti odlučan i razmišljati o budućnosti.

Sada shvatate priču sa početka, zašto je važno posvetiti se porodici i prijateljima u toku prve polovine godine. Uložite vreme u porodične odnose i posvetite se partneru kako bi mogli da izdrže vaše poslovne poduhvate u drugoj polovini godine, jer nećete moći da igrate na dva fronta. Zapravo vi ste se trudili tokom protekle godine da ostvarite što bolji odnos sa partnerom ako se naglo posvetite poslu može doći do raskida i razvoda. Ne možete ići iz krajnosti u krajnost, čovjek mora tokom cijelog života biti u balansu između različitim životnih sfera.

Probleme sa ljudima koje volite možete izbjeći ako im ostanete posvećeni do sredine jula ako im temeljno objasnite svoje planove i želju da uz mukotrpan rad stvorite bolje životne uvjete!

Slobodni Strijelčevi imaju priliku da u prvoj polovini godine upoznaju svoju srodnu dušu. Ukoliko uložite u ovu vezu ona zaista može prerasti u brak. Posvećenost prije svega od vas traži da naučite da balansirate između različitih životnih okolnosti i prekinete da odlazite iz krajnosti u krajnost. Jupiter vam daje dar dobrih komunikacijskih vještina iskoristite ga da dobro upoznate osobu pred vama, objasnite joj svoje želje i planove. Nemojte insistirati na neobaveznom kontaktu, jer možete godinu završiti povrijeđeni i usamljeni.

Od oktobra se situacija sa poslom polako smiruje, iskoristite jesenje mjesece za odmor i regeneraciju tijela. Nemojte unositi velike količine hrane i pokušavati uz hranu da se oslobodite stresa. Od pomoći vam mogu biti meditacija, joga, molitva i boravak u prirodi. Uradite nešto dobro za sebe, za svoje tijelo i nemojte se odavati porocima u drugoj polovini 2023. godine.

Naredna godina zaista će vam prodrmati sa ciljem da vas nauči da morate u isto vreme raditi na različitim životnim sferama, ne možete ih zapostavljati!

JARAC

Početak godine može biti propraćen negativnom energijom koja se nakupila u vama, vi ste željni promjena koje nikako da se dogode. U skladu sa vašim osjećanjima rezonovat će i ljudi oko vas, napetost se može osjećati u zraku. Januar i februar mogu stvoriti tenziju između bliskih rođaka i partnera, možete ući u konflikt u želji da ispunite lične interese. Astrolozi savjetuju da saslušate ljude oko sebe ovog puta neće i ne mogu da vam popuste, jer je došao trenutak da i oni ostvare svoje interese i da se osjećaju dobro u svojoj koži. Morate da istupite iz svoje zone komfora i shvatite da ljudi koji vas vole nisu tu da se iznova odriču sebe i ispunjavaju vaše želje, nije to smisao ljubavi.

Pad energije kojem se opirete može u drugom dijelu godine izazvati zdravstvene probleme jer konfliktom možete povrijediti samo sebe. Zato je bolje odmoriti, fokusirati se na svakodnevnicu u prva tri mjeseca godine pred nama. Saslušajte ljude koji vas okružuju, pogotovo ako je riječ o ozbiljnim temama kao što je podjela imovine. Ostanite racionalni i kanališite svoju ljutnju u fizičku aktivnost u smislu treninga. Generalno, većina pripadnika znaka željet će samo da odmore ali im negativne emocije neće dozvoliti. Vama ne prija ubrzani hod Jupitera kroz znak Ovna, srećom u drugoj polovini godine Jupiter prelazi u sazviježđe Bika što stavlja akcenat na poslovne aktivnosti.

Imajte na umu da sve zavisi od ličnog horoskopa ali da vam na globalnom planu astrološki aspekti pružaju priliku da odmorite u prva tri mjeseca 2023. godine, jer ste u protekloj godini naporno radili. Riječ je o prirodnom životnom toku nakon intenzivnog života mora doći period statičnosti, opuštenosti i relaksacije. Nemojte se opirati svakodnevnici i njenoj jednoličnosti u suprotnom možete upasti u zdravstvene probleme jer vaše tijelo ne može da podnese nove izazove.

Nema većih promjena na poslovnom i ličnom planu, fokus je na vašim osjećanjima, ali i osjećanjima ljudi iz vaše okoline. Slobodni će biti posvećeni prijateljima, roditeljima i bližoj rodbini.

Druga polovina godine je definisana pokretačkom energijom, ukoliko ste došli u problem zdravstvene prilike sada je vreme da regenerišete svoje tijelo. Izborite se za zdravlje, nemojte odlagati preventivne preglede i preskakati terapiju. Možete da dovedete svoje zdravlje do stabilnog stanja ako ostanete istrajni!

Jupiter u Biku od oktobra mjeseca pruža priliku da ojačate svoj ugled kada je posao u pitanju. Imate priliku da učvrstite svoju poslovnu poziciju i samim tim dobijete veće finansijske prihode. Treba imati na umu da 2023. godina stavlja akcenat na odnose sa ljudima, prihvatite pomoć poslovnih saradnika i njihovu podršku. Ovog puta ne možete napredovati sami, morate biti dio tima kako bi završili važne projekte i kako bi dostigli ciljeve koji su važni.

Druga polovina godine stavlja akcenat na ljubavni odnos, ovdje može doći do pozitivnih aspekata u odnosu sa ljubavnim partnerom. Imate priliku da se povežete, provedete više vremena zajedno i uživate u svakodnevnici. Nema krucijalnih promjena što vas pomalo frustrira ali u svakodnevne produktivne navike možete ojačati svoju vezu!

Slobodne Jarčeve očekuje udvaranje različitih ljudi kako u sferi posla tako i prilikom različitih izlazaka. Mentalno ćete postati jači i privući nove ljude u svoj život, da li treba započeti vezu odlučite sami! Imate podršku zvijezda samo je pitanje da li ćete imati energije da se posvetite poslu i novoj ljubavnoj vezi ili ćete odustati od privatnog života.

Iscrpljenost je više nego očigledna tokom 2023. godine zato se posvetite svom fizičkom ali i psihičkom zdravlju i oslobodite negativne emocije!

VODOLIJA

Kada je riječ o ređenima u znaku Vodolije, astrolozi ističu da je naredna godina kao sunce koje dolazi nakon dugog zimskog perioda. Proteklih nekoliko godina bilo je posebno teško za Vodolije, prolazili ste kroz važne životne lekcije na poslovnom, privatnom, ali i zdravstvenom planu. Godina pred nama donosi vam mir, unosi krucijalnu pokretačku energiju u vaš život, tako da se zauzmete za sebe i ostvarite svoje ciljeve koji su u skladu s vašom dušom.

Na samom početku godine fokus je na povećanju materijalnog priliva, trudite se da iz poslova kojima se trenutno bavite izvučete najbolje. U to ime možete pokrenuti važne poslovne sastanke, insistirati na povišici i boljim radnim uvjetima, što će vam poslodavac omogućiti do marta 2023. godine. Pred vama je godina produktivna za stvaranje materijalnog dobra, ako vodite privatan biznis, razmišljajte u smjeru usavršavanja. Usavršavanje znanja i vještina u prvoj polovini godine donijet će vam dobro poslovne ponude od oktobra 2023., tako da godinu pred nama završite u svom stilu.

Želja za materijalnom sigurnošću daje vam snagu da se izborite s preprekama, da napredujete i stječete nova znanja, tako da ćete ljudima iz svog okruženja djelovati sigurno i besprijekorno. Privlačite pažnju svojim stavovima, dobre poslovne prilike čine da se osjećate dobro u svojoj koži, pogotovo ako ste muškarac. U to ime možete očekivati neobavezan flert gdje god da se pojavite, jednostavno vaša energija privlači ljude poput magneta.

Slobodnima se pruža prilika da stupe u kontakt s ljudima koji imaju različita interesovanja, jer je negativan efekt Saturna napokon nestao. Osjećat će te se dobro u komunikaciji s ljudima i možete jasno da odredite svoje prioritete. Prijedlog astrologa je da ne lutate, kako energiju ne biste potrošili na neobavezne veze, već da jasno odredite ono što želite i kakvog partnera vidite pored sebe. Ukoliko ostanete istrajni, druga polovina godine donosi vam priliku da upoznate osobu s kojom možete da stupite u ozbiljnu vezu.

S obzirom na magnetsku privlačnost koja se osjeća u zraku gdje god da se pojavite, možete imati manje probleme u braku i dugogodišnjoj vezi. Razmislite o tome da partneru u drugoj polovini godine, kada finansijska situacija bude stabilna, dokažete svoju ljubav kroz vjeridbu, putovanje i generalno ozvaničenje veze. Ne mora ozvaničenje veze biti na papiru, posvetite se partneru, ispunite neku njegovu želju u vidu zajedničkog putovanja i stavite do znanja cijelom svijetu koliko se volite. Romantični gestovi će biti cijenjeni.

Iskoristite jesenje mjesece da rasporedite finansije, mnogi će poželjeti da renoviraju dom ili ulože u nekretnine. Nemojte trošiti velike količine novca, zadržite ih u okviru budžeta za dodatna usavršavanja i napredak, tako da, ako radite za drugog, u naredne dvije do tri godine otvorite svoju firmu. Pruža vam se prilika da na miru razmislite o tome koji vas posao ispunjava i da li bi sada sa dobrim finansijskim uvjetima mogli da napravite svoj biznis. Vodolije koje vode svoju firmu usmjerit će novac na usavršavanje zaposlenih i na putovanja, ali i kupovinu nekretnina.

Zdravstveno stanje se od februara lagano popravlja, mnogi su promijenili navike i osvijestili svoju energiju. Bit će vam od koristi lagana fizička aktivnost i doprinijet će vašem dobrom psihičkom stanju. Uključite partnera u svoje planove, razmislite o zajedničkim treninzima ili šetnji - partner će vas inspirisati da nastavite da brinete o sebi!

RIBE

Saturn boravi u prvom polju Riba koje predstavlja tijelo i vaš rast i razvoj. Mnoge Ribe željet će da promijene nešto na svom tijelu povoljan je period da se pozabavite svojom kilažom da je svedete na optimalnu i zdravu brojku koja će vam omogućiti dugovječnost. Možete razmišljati o estetskih zahvatima ali nemojte odlaziti u krajnost i prepuštati se maštanju. Savjet astrologa je da iskoristite trenutne Saturnove aspekte kako bi unapredili svoj dom, kupili nekretninu ili stvoriti uvjete za preseljenje o kakvom dvije do tri godine u nazad maštate. Želite da postanete samostalni i stvorite nekretninu ako ste osigurani na ovom polju onda su u fokusu hirurške intervencije u cilju ljepote i prekrivanja prvih znaka starenja.

Kako Jupiter boravi u znaku Ovna podsjeća vas da ne treba brinuti samo o fizičkom izgledu i materijalnoj dobiti, već se zauzeti za fizičko ali i psihičko zdravlje. Zato nemojte dozvoliti sebi da odete u krajnost, ostanite posvećeni treninzima i pravilnoj ishrani. Naredna godina vas iskušava, može se desiti na imate nagle osilacije u životnim navikama i kilaži koje će oslabiti vaš imunitet. Brinite o sebi!

Vizualizacija je riječ koja definira prvu polovinu godine pred vama, tako da treba posvetiti pažnju svojim željama, istraživati i zainteresirati se za iskustva drugih ljudi. Možete od ljudi iz svoje okoline dosta toga naučiti, savladati različite načine za prevazilaženje problema i bezbrižnijim putem ostvariti svoje ciljeve. Ukoliko je akcenat na hirurškim zahvatima koji bi vas podmladili preporuka bliskih rođaka i prijatelja omogućit će vam put do profesionalaca, tako da dostignete savršenstvo o kom ste maštali u proteklim godinama. Usmjereni ste na fizičku realnost, što je potpuno u redu i što se smatra normalnom životnom fazom svakog pojedinca.

Iskoristite prvu polovinu godine za analiziranje poslovnih uspjeha, zapišite svoje želje pogotovo ako maštate o radu u inostranstvu. Može vam se pružiti prilika za preseljenje u drugoj polovini godine i stvaranje novog načina života na drugom kraju kontinenta ili planete. Ovdje je riječ o dalekim putovanjima i mjestima na koje želite da odete ali prosto nemate dovoljno hrabrosti! Povoljni aspekti očekuju Ribe koje se bave kozmetičkim poslovima, sve što je vezano za ljepotu biće u fokusu i donijet će vam finanijsku stabilnost. Ukoliko ste planirali da otvorite kozmetički salon 2023. godina zaista može da bude uspješna za početak biznisa!

Ribe koje su u braku ili dugoj vezi biće fokusirane na sebe, na svoje tijelo i finansije što je sasvim razumljivo. Partner vas podržava i vaš entuzijazam je zarazan ako dođe do prilike za preseljenje i stjecanje boljih finanijskih uvjeta za život smatrajte da imate borca pored sebe. Tako da su vam ruke odriješene, možete da ostvarite svoje snove! Negativni aspekti koje vam može poslati Saturn odrazit će se na sferu porodičnih odnosa i prijateljstva, imate utisak da vas određeni ljudi na neki način sputavaju. Možda nemate dovoljno vremena za sebe, želite da se odmorite u miru ali ne znate kako da kažete NE i odbijete kafu sa prijateljicom ili porodični ručak? Morate naći način na samom početku godine, vreme je da se zauzmete za sebe!

Slobodne pripadnike znaka očekuje godina u kojoj se pružaju prilike za ulazak u vezi, ozvaničenje iste i preseljenje sa partnerom. Ukoliko trenutno živite sa roditeljima ili prijateljem 2023. godina može vam donijeti zajednički život sa partnerom. Trenutni položaj planeta donosi vam priliku da u drugoj polovini godine upoznate osobu koja živi u državi pored vaše i ozvaničite vezu u veoma kratkom periodu.

Ono što je sigurno je da ćete ispuniti svoje želje u prvoj polovini godine koje će učiniti da se osjećate bolje u svojoj koži i budite samopouzdani. Prilike su pred vama kako na poslovnom tako i na privatnom planu!