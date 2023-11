Najbolji ljubavnici imaju ovu krvnu grupu: Izdržljivi su, a ljubav vode polako i senzualno

O krvnoj grupi ovisi kakva je potencija kod muškaraca, a naučnici su otkrili koju krvnu grupu imaju najbolji ljubavnici. Oni s krvnim grupama A, B i AB imaju četiri puta više šanse da zakažu u krevetu, odnosno da pate od erektilne disfunkcije u nekom periodu svog života, zaključili su to naučnici s Univerziteta Ordu u Turskoj.



O krvna grupa

Po tome ispada da su oni s grupom 0 pravi sretnici jer su kod njih najmanje šanse da će ostaviti ženu razočaranu nakon seksa. Za poređenje, od muškaraca obuhvaćenih istraživanjem, 42 posto onih koji imaju krvnu grupu A imalo je problema i tek 16 posto njih s grupom 0. Naučnici kažu kako im nije jasno na koji način bi krvna grupa mogla utjecati na potenciju, ali utječe.

Inače, 0 je najčešća krvna grupa, a stručnjaci kažu kako je i najstarija na svijetu. Ljudi čijim žilama cirkulira odlični su u logičnom razmišljanju. Jako dobro se snalaze u prostoru i imaju dobar osjećaj za orijentaciju. Oni naprosto žude za osjećajem moći i u stanju su se odlično fokusirati na cilj koji žele postići. Znaju reagirati impulzivno.

Često su odlični ljubavnici – strastveni, nepredvidivi, nježni i grubi u isto vrijeme. Ljudi s krvnom grupom 0 naprosto uživaju u seksu i u stanju su polako voditi ljubav satima. Jako im je važno da i partner uživa i ponekad će sebi uskratiti zadovoljstvo samo da bi druga strana uživala još više. Neki ih smatraju najboljim ljubavnicima među svim krvnim grupama.

Užasavaju se monotonije

Posebno im odgovaraju partneri koji su nepredvidivi u krevetu kao i oni sami, jer se užasavaju monotonije. Ne vole unaprijed znati kako će se sve odvijati, to im čak smanjuje seksualno uzbuđenje. Rado će iskušati nove poze i poneku igračku, ali ništa previše ekstremno, tek toliko da malo začine doživljaj.

Ljudi s krvnom grupom 0 su po prirodi optimistični, odgovorni i savjesni. Ipak, i oni imaju svoje najslabije tačke, a to su stres i dosada. To ih ubija u pojam i ponekad potakne destruktivno ponašanje. Adrenalin je ono zbog čega se osjećaju živima – što su više aktivni, to su puniji pozitivne energije, piše 24.hr.