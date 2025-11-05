Pužići s orasima

Napravite ukusne pužiće s orasima.
Sastojci:
Tijesto:
550 g glatkog brašna
7 g suhog kvasca
200 ml mlijeka
125 g maslaca
30 g šećera
malo soli
2 žumanca
Nadjev:
2 bjelanca
150 g mljevenih oraha
50 g šećera
Priprema:
1. Mlijeko sipajte u šerpu, dodajte mu maslac pa zagrijavajte uz miješanje da se maslac otopi.
3. U zdjelu sipajte dobijenu smjesu, ubacite kvasac, šećer, so i žumanca pa promiješajte.
4. Dodajte i brašno u dva puta, te zamijesite glatko tijesto. Tijesto kratko premijesite na podlozi pa vratite u posudu, prekrijte prozirnom folijom i ostavite da se diže sat vremena.
5. Dok se tijesto diže izmutite bjelanca u čvrsti snijeg pa dodajte šećer i opet umutite. Na kraju ubacite mljevene orahe i dobro izmiješajte.
6. Tijesto istresite na pobrašnjenu podlogu i kratko ga premijesite, te prerežite na dva dijela.
7. Prvu polovinu razvaljajte u oblik pravougaonika, premažite polovinom smjese od bjelanaca i zarolajte. Roladu režite na pužiće oko dva centimetra debljine i slažite ih na pleh obložen pek-papirom uz manje razmake. Na isti način pripremite i drugu polovinu tijesta.
8. Pužiće pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni 20 minuta.