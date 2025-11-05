Pužići s orasima

Napravite ukusne pužiće s orasima.

Sastojci:

Tijesto:

550 g glatkog brašna

7 g suhog kvasca

200 ml mlijeka

125 g maslaca

30 g šećera

malo soli

2 žumanca

Nadjev:

2 bjelanca

150 g mljevenih oraha

50 g šećera

Priprema:

1. Mlijeko sipajte u šerpu, dodajte mu maslac pa zagrijavajte uz miješanje da se maslac otopi.

3. U zdjelu sipajte dobijenu smjesu, ubacite kvasac, šećer, so i žumanca pa promiješajte.

4. Dodajte i brašno u dva puta, te zamijesite glatko tijesto. Tijesto kratko premijesite na podlozi pa vratite u posudu, prekrijte prozirnom folijom i ostavite da se diže sat vremena.

5. Dok se tijesto diže izmutite bjelanca u čvrsti snijeg pa dodajte šećer i opet umutite. Na kraju ubacite mljevene orahe i dobro izmiješajte.

6. Tijesto istresite na pobrašnjenu podlogu i kratko ga premijesite, te prerežite na dva dijela.

7. Prvu polovinu razvaljajte u oblik pravougaonika, premažite polovinom smjese od bjelanaca i zarolajte. Roladu režite na pužiće oko dva centimetra debljine i slažite ih na pleh obložen pek-papirom uz manje razmake. Na isti način pripremite i drugu polovinu tijesta.

8. Pužiće pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni 20 minuta.