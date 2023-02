Gigabyte Aorus AC300W kućište stiže sa VR-Link konkcijom

Unutrašnjost kućišta može da prihvati standardnu ATX matičnu ploču sa add-on kartama, dužine do 400mm i CPU kulere visine do 170mm. Donji dio kućišta ima mjesta za PSU do 180mm, dva 3.5-inčna/2.5-inčna slota za diskove, dok se tri dodatna 2.5-inčna drajva mogu postaviti iza slota za matičnu ploču. Kućište ima sedam slotova za proširenje, ali su dva dodatna slota dizajnirana kako bi grafička karta mogla da se postavi vertikalno.

Gigabyte nije objavio cijenu Aorus AC300W kućišta.