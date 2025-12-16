Lea Kiš otkrila bolnu istinu: Zbog gubitka bebe jedva ostala živa

Srbijanska voditeljica Lea Kiš dugo je u sretnom braku, iz kojeg ima kćerkicu Satu. Međutim, malo ko zna da je 1999. godine izgubila bebu.

- Ja sam dva, tri dana prije nego što se desila tragedija na TV Beograd, nažalost primjetila da nešto nije uredu. Intuitivno, a i naravno, s obzirom da sam već Saru rodila, vidjela sam da trudnoća ne ide u nekom dobrom smjeru i saznala sam da ja imam vanmateričnu trudnoću. S obzirom na to da je bilo takvo vreijme kakvo je bilo, zakazali su mi hiruršku intervenciju za dva dana. Ja sam otišla u RTS, upisala se i čekala tih dva dana da se to odradi na najbezbolniji način - kaže Lea Kiš.

Voditeljica je u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" otvorila dušu i prisjetila se velike tragedije, kada je šesnaestoro njenih kolega stradalo. Bila je na RTS-u, upisala se, vratila kući i tada čula šta se desilo.

- To je bilo zaista strašno i sama pomisao na to, evo i dan danas me čini jako anksioznom, neugodno se osjećam. Daj Bože da se nikada više ne ponove takve situacije. Daj Bože da u našoj profesiji ne postoje više takve podjele i da se nikada ne desi neko zlo zbog toga što je neko i nekada nešto ranije i drugačije razmišljao. Nažalost, to se desilo kako se desilo. Ja sam u tom trenutku čekala drugu bebu. Nažalost, izgubila sam tu bebu. Poslije toga sam imala tešku operaciju. Zaista sam jedva ostala živa u tom bombardovanju. Dva puta su se borili za moj život. Preživjela sam. Oporavak je trajao dugo. I ono što mogu da Vam kažem, a da se ne rasplačem, a to je da, ovako i dan danas sebe vidim pod sirenama, kako vodim Saru za ruku, kako znam da mi nije ostalo puno vremena, ali samo pod tim bombama želim da smjestim negdje - rekla je Lea Kiš.