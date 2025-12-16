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MORALA HITNO NA OPERACIJU

Lea Kiš otkrila bolnu istinu: Zbog gubitka bebe jedva ostala živa

S obzirom na to da je bilo takvo vreijme kakvo je bilo, zakazali su mi hiruršku intervenciju za dva dana, rekla je Kiš

Lea Kiš. Instagram

A. O.

16.12.2025

Srbijanska voditeljica Lea Kiš dugo je u sretnom braku, iz kojeg ima kćerkicu Satu. Međutim, malo ko zna da je 1999. godine izgubila bebu.

- Ja sam dva, tri dana prije nego što se desila tragedija na TV Beograd, nažalost primjetila da nešto nije uredu. Intuitivno, a i naravno, s obzirom da sam već Saru rodila, vidjela sam da trudnoća ne ide u nekom dobrom smjeru i saznala sam da ja imam vanmateričnu trudnoću. S obzirom na to da je bilo takvo vreijme kakvo je bilo, zakazali su mi hiruršku intervenciju za dva dana. Ja sam otišla u RTS, upisala se i čekala tih dva dana da se to odradi na najbezbolniji način - kaže Lea Kiš.

Voditeljica je u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" otvorila dušu i prisjetila se velike tragedije, kada je šesnaestoro njenih kolega stradalo. Bila je na RTS-u, upisala se, vratila kući i tada čula šta se desilo.

- To je bilo zaista strašno i sama pomisao na to, evo i dan danas me čini jako anksioznom, neugodno se osjećam. Daj Bože da se nikada više ne ponove takve situacije. Daj Bože da u našoj profesiji ne postoje više takve podjele i da se nikada ne desi neko zlo zbog toga što je neko i nekada nešto ranije i drugačije razmišljao. Nažalost, to se desilo kako se desilo. Ja sam u tom trenutku čekala drugu bebu. Nažalost, izgubila sam tu bebu. Poslije toga sam imala tešku operaciju. Zaista sam jedva ostala živa u tom bombardovanju. Dva puta su se borili za moj život. Preživjela sam. Oporavak je trajao dugo. I ono što mogu da Vam kažem, a da se ne rasplačem, a to je da, ovako i dan danas sebe vidim pod sirenama, kako vodim Saru za ruku, kako znam da mi nije ostalo puno vremena, ali samo pod tim bombama želim da smjestim negdje - rekla je Lea Kiš.

# LEA KIŠ
# BEBA
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