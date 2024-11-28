Stiže dokumentarac o Eltonu Džonu: Prati godine njegove uspješne karijere

Dokumentarac pod nazivom „Elton John: Never Too Late“ stiže 13. decembra na Disney+, a radnja će pratiti život Eltona Džona (Johna) i prve godine njegove iznimne karijere dok se priprema za svoj posljednji koncert u Sjevernoj Americi.

U historijskom ispraćaju, kao nijednom dosad, britanski pijanist i pjevač Elton vodi nas kroz svoja skromna početnička vremena, kada je kao mladi muzičar morao prevladati brojne teškoće, zlostavljanje i ovisnost kako bi postao ikona kakva je danas.

Ovaj dokumentarac, ispunjen njegovim najvećim hitovima, ali i rijetko viđenim draguljima iz 70-ih te snimcima iz ličnih arhiva, nudi intimni i emotivni uvid u historiju muzike.