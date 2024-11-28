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NA DISNEY+

Stiže dokumentarac o Eltonu Džonu: Prati godine njegove uspješne karijere

S ekskluzivnim pristupom Eltonu na bini, iza kulisa i u studiju, ovaj dokumentarac donosi priču o Eltonu Džonu kakva još nije ispričana

Elton Džon. Instagram

A. O.

28.11.2024

Dokumentarac pod nazivom „Elton John: Never Too Late“ stiže 13. decembra na Disney+, a radnja će pratiti život Eltona Džona (Johna) i prve godine njegove iznimne karijere dok se priprema za svoj posljednji koncert u Sjevernoj Americi.

U historijskom ispraćaju, kao nijednom dosad, britanski pijanist i pjevač Elton vodi nas kroz svoja skromna početnička vremena, kada je kao mladi muzičar morao prevladati brojne teškoće, zlostavljanje i ovisnost kako bi postao ikona kakva je danas.

Ovaj dokumentarac, ispunjen njegovim najvećim hitovima, ali i rijetko viđenim draguljima iz 70-ih te snimcima iz ličnih arhiva, nudi intimni i emotivni uvid u historiju muzike.

Eltonovu historijsku izvedbu u Troubadour Clubu 1970. godine, stvaranje pjesme Tiny Dancer, te njegov nastup s Džonom Lenonom (Johnom Lennonom) u Lenonovoj posljednjoj javnoj izvedbi.

To je portret jedne od najslavnijih figura u historiji pop glazbe, s jedinstvenim pogledom na njegov uspon, gotovo propast i trijumfalni povratak na vrh.

S ekskluzivnim pristupom Eltonu na bini, iza kulisa i u studiju, ovaj dokumentarac donosi priču o Eltonu Džonu kakva još nije ispričana, prenosi Disney+.

Produkciju potpisuju Rocket Entertainment i This Machine Filmworks, a režiju R.J. Katler (R. J. Cutler), Dejvid Furniš (David Furnish) i Trevor Smit (Smith).

# DOKUMENTARAC
# ELTON JOHN
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