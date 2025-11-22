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OTKRIO IME

Beker postao otac dan prije 58. rođendana: Dobio dijete s 24 godine mlađom suprugom

Lilian je bila uz njega i u teškim trenucima, uključujući njegov bankrot i zatvorsku kaznu zbog prevare, što ga je iznenadilo jer ranije nije imao takva iskustva

Beker i Lilian. AP Photo/Manu Fernandez

S. S.

22.11.2025

Bivši njemački teniser Boris Becker i njegova supruga Lilian de Carvalho Monteiro dobili su djevojčicu kojoj su dali ime Zoë Vittoria Becker. Djevojčica je rođena 21. novembra 2025., dan prije Borisovog 58. rođendana. 

Porodica trenutno živi u Milanu, a Becker već ima dva braka i četvero djece. Lilian je upoznao 2018. godine, a vjenčali su se u septembru prošle godine u Portofinu. Boris je istakao kako je pored fizičke privlačnosti osjetio i intelektualnu povezanost s njom, opisujući je kao ženu sa starom dušom, dok on smatra da je njegova duša mlađa. 

Lilian je bila uz njega i u teškim trenucima, uključujući njegov bankrot i zatvorsku kaznu zbog prevare, što ga je iznenadilo jer ranije nije imao takva iskustva.

# BORIS BECKER
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