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U CENTRU PAŽNJE

Glumica kritikovala Kim Kardašijan zbog torbe: Ovo je odvratno i sramotno

Prema navodima torba potiče od životinje ubijene tokom safarija osamdesetih godina

Kim Kardašijan. Instagram

A. O.

26.11.2025

Kim Kardašijan (Kim Kardashian) ponovo se našla u centru pažnje zbog scene iz njene Hulu serije “All’s Fair”, u kojoj se pojavljuje s izuzetno rijetkom Hermès Birkin torbom izrađenom od slonove kože.

Prema navodima torba potiče od životinje ubijene tokom safarija osamdesetih godina, a na tržištu preprodaje njena vrijednost može doseći i do 125.000 dolara.

Stilistkinja Soki Mak, koja je sarađivala s Kardašijan na snimanju serije, potvrdila je da se torba zaista koristi u sceni i iza kamera. Model i glumica Ajrlend Boldvin (Ireland Baldwin), javno je kritikovala Kim na Instagramu, poručivši: 

- Ovo je odvratno i sramotno. Ne razumijem kako se ovakvi ljudi podržavaju.”

Ipak, dio publike stao je u odbranu Kardašijan, naglašavajući da torbu nije lično kupila, već da je riječ o vintage komadu korištenom isključivo za potrebe snimanja. Takvi modeli torbi danas se više ne proizvode.

# KRITIKE
# KIM KARDAŠIJAN
# RIJALITI ZVIJEZDA
# OSUDA
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