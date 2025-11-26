Glumica kritikovala Kim Kardašijan zbog torbe: Ovo je odvratno i sramotno

Prema navodima torba potiče od životinje ubijene tokom safarija osamdesetih godina, a na tržištu preprodaje njena vrijednost može doseći i do 125.000 dolara.

Kim Kardašijan (Kim Kardashian) ponovo se našla u centru pažnje zbog scene iz njene Hulu serije “All’s Fair”, u kojoj se pojavljuje s izuzetno rijetkom Hermès Birkin torbom izrađenom od slonove kože.

Stilistkinja Soki Mak, koja je sarađivala s Kardašijan na snimanju serije, potvrdila je da se torba zaista koristi u sceni i iza kamera. Model i glumica Ajrlend Boldvin (Ireland Baldwin), javno je kritikovala Kim na Instagramu, poručivši:

- Ovo je odvratno i sramotno. Ne razumijem kako se ovakvi ljudi podržavaju.”

Ipak, dio publike stao je u odbranu Kardašijan, naglašavajući da torbu nije lično kupila, već da je riječ o vintage komadu korištenom isključivo za potrebe snimanja. Takvi modeli torbi danas se više ne proizvode.