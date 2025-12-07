Iva Grgurić pokazala novog dečka: Zbog ovog detalja svi misle da je imućan

Pobjednica "Zadruge" Iva Grgurić na društvenim mrežama podijelila je prvu fotografiju sa novim dečkom.

Iako je pokazala jedan njihov zajednički trenutak Iva mu nije pokazivala lice. Bivša zadrugarka pokazala je kako uživaju u restoranu. Prvo su se slikali u liftu, a Iva je nešto kasnije podijelila i trenutke iz jednog lokala.

Ako je suditi po fotografiji, par se sjajno provodio, a Iva do sada nije ništa otkrivala o partneru.

Ivin novi momak je imućan, kako se uveliko priča, a na fotografiji koju je objavila njegov skupocjeni sat bio je u prvom planu.

Inače, nedavno je Iva Grgurić je za "Blic" otkrila da je sada u stabilnoj vezi, ali da o partneru ne želi da priča: