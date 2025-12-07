Iva Grgurić pokazala novog dečka: Zbog ovog detalja svi misle da je imućan

Pobjednica "Zadruge" Iva Grgurić na društvenim mrežama podijelila je prvu fotografiju sa novim dečkom.
Iako je pokazala jedan njihov zajednički trenutak Iva mu nije pokazivala lice. Bivša zadrugarka pokazala je kako uživaju u restoranu. Prvo su se slikali u liftu, a Iva je nešto kasnije podijelila i trenutke iz jednog lokala.
Ako je suditi po fotografiji, par se sjajno provodio, a Iva do sada nije ništa otkrivala o partneru.
Ivin novi momak je imućan, kako se uveliko priča, a na fotografiji koju je objavila njegov skupocjeni sat bio je u prvom planu.
Inače, nedavno je Iva Grgurić je za "Blic" otkrila da je sada u stabilnoj vezi, ali da o partneru ne želi da priča:
- Riješila sam da se malo sklonim od medija, pogotovo zbog natpisa koji se o meni javljaju. Svega mi je toga preko glave, tako da mislim da bi mi prijalo da se malo sklonim. Od novosti nemam šta da izdvojim, a bitno je da kažem da nisam trudna. Emotivni život sve zanima, i tu ću biti kratka. Dešava se svašta, u vezi jesam i to stabilnoj. Sa Petoševićem nisam više, tako da bih što se te teme tiče tu stavila tačku. U moj emotivni život petljaju se često ljudi, a nemaju pravo na to. Ni na mene, ni na njega nije uticao niko pa da raskinemo, šta god ljudi pričali. Više neću prikazivati svoje partnere, tek ću možda muža pokazati ako budem htjela.
- Muškarac koji bi mene zadržao mora da ima pravi muški mozak. Mora biti neko od koga ću ja učiti i ko voli prave vrijednosti. Humor mi je jako bitan, mora da bude snažan, moćan i stabilan. Muškarac svakako mora biti jači od žene i dominantniji u svakom smislu. Imala sam slučajeve gdje je bilo obrnuto i završavao je tako što nismo zajedno više. Jako je važno da žena može u svakom trenutku da se osloni na muškarca. To je ključ za sve - jasna je bila Iva.