Beba promijenila sve: Pit Dejvidson u najvažnijoj ulozi do sada

Američki komičar Pit Dejvidson (Pete Davidson) i njegova partnerica, manekenka Elsi Hevit (Elsie Hewitt), postali su roditelji. Radosnu vijest podijelili su sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, otkrivši da su dobili djevojčicu.

Hevit još tokom ljeta je javno saopćila da je trudna, a sada je na Instagramu objavila niz fotografija na kojima ona i Dejvidson u naručju drže svoju tek rođenu kćerku.

- Naša savršena anđeoska djevojčica stigla je 12 decembra - napisala je uz objavu.