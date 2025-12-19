Beba promijenila sve: Pit Dejvidson u najvažnijoj ulozi do sada

Američki komičar Pit Dejvidson (Pete Davidson) i njegova partnerica, manekenka Elsi Hevit (Elsie Hewitt), postali su roditelji. Radosnu vijest podijelili su sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, otkrivši da su dobili djevojčicu.
Hevit još tokom ljeta je javno saopćila da je trudna, a sada je na Instagramu objavila niz fotografija na kojima ona i Dejvidson u naručju drže svoju tek rođenu kćerku.
- Naša savršena anđeoska djevojčica stigla je 12 decembra - napisala je uz objavu.
Manekenka je otkrila i ime koje su dali svojoj kćerki – Skoti Rous Hevit Dejvidson (Scottie Rose Hewitt Davidson), čime su odali počast Dejvidsonovom ocu Skotu, vatrogascu koji je poginuo tokom terorističkih napada 2001. godine.
- Moj najbolji rad do sada, apsolutno sam prepuna ljubavi, zahvalnosti i nevjerice - dodala je Hevit.
Navode o romantičnoj vezi ovog para počele su u martu ove godine, a ubrzo su i potvrđene. Prvi put su zajedno viđeni u Palm Beachu, gdje su uživali u zajedničkom odmoru.
Dejvidson je još 2022. godine, gostujući u emisiji "Heart to Heart", izjavio da mu je najveća životna želja da postane otac.