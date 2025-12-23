Porodica preduzela mjere, kćerka Ilda riješila sve da otkrije: "Mnogo ljudi je profitiralo od Šabanovog imena"

Srbijanska pjevačica Ilda Šaulić otvorila je dušu o svojoj porodici i preminulom ocu, legendarnom pjevaču Šabanu Šauliću.

Kako je istakla, nakon Šabanove smrti mnogo ljudi profitiralo je od njegovog imena.

- To kod nas nije sve uređeno kako treba. To je jedna borba. Mnogo ljudi je tu profitiralo i iskoristilo njegovo ime i prezime i neka njegova dela, ali se mi posljednjih godina trudimo da sve što je ostavio zaštitimo i na sve moguće načine ćemo se truditi da ono što treba da ostane porodici bude tako - rekla je Ilda Šaulić.

Pjevačica je istakla da joj često govore da liči na majku Gocu, a onda je otkrila šta je naslijedila od oca.

- Ja sam najviše naslijedila od Goce, svi mi kažu da što sam starija da sam njena kopija, ali kako osjećam neke stvari i preživljavam, kažu mi ista si tata, imaš neku toplinu i širinu za neke stvari - rekla je Ilda Šaulić i dodala:

- Ja sam brzo nakon što nas je napustio počela da pjevam i da nastupam, iako ja to nisam željela, mislila sam da to više nema smisla, ali na moje veliko zadovoljstvo i podršku porodice shvatila sam da treba da nastavim da se bavim ovim poslom i muzikom. Uvijek je nekako ljudima blisko kad se ja pojavim, uvijek je tu asocijacija na mog oca, uvijek se priča o njemu, neminovno je pitanje o njemu. Volim što se bavim ovim poslom jer je to ta spona i to što je on tu negdje - izjavila je Ilda Šaulić za Blic.