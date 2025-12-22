Ela Dvornik šokirala fanove na Instagramu: Žiletom skratila kosu

Ela Dvornik, kćerka pokojnog pjevača Dina Dvornika, odlučila je da promijeni imidž i sama sebi odsjekla kosu. Na Instagramu je podijelila fotografiju držeći hrpu kose, a zatim pokazala i finalni rezultat i novu frizuru.

– Kad te u ponoć, dan prije puta, pukne da se ošišaš. I ne pogriješiš jer ti je krsni kum najpoznatiji brica u Splitu i gledala si gotovo cijeli život kako žiletom radi slojeve – napisala je Ela.

Influencerka je veoma aktivna na društvenim mrežama, a ranije je otkrila da od Instagrama zarađuje između 10.000 i 80.000 eura.

Ela je također otkrila da su joj neke firme bile u blokadi. Jedna od njih bila je blokirana zbog 300 eura, što je opisala kao "skandal državni". Druga firma u njenom vlasništvu, osnovana 2018. godine, takođe je bila u blokadi, dok detalji nisu poznati. Tokom braka imala je još jednu firmu, koja je navodno nakon razvoda bila u dugu od gotovo 26.000 eura.