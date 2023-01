Pogledajte prvu naslovnicu Lepe Brene iz 1982. godine

Lepa Brena jedna je od najvećih muzičkih zvijezda u regionu. Njeno pravo ime je Fahreta Jahić, udata Živojinović. Godine 1982. govorila je za TV Novosti i tom prilikom, između ostalog, otkrila i šta znači njeno ime.



‒ Fahreta je ime turskog porijekla i znači nagrada ili pohvala. To sam slučajno saznala od jednog Turčina, dolazio je u Brčko i prodavao neke stvarčice, još prije dok je moglo tako da se prodaje. Mislim da to ime meni sasvim odgovara i ocrtava moju pravu ličnost. Ja sam mnogo ponosna na sebe. Ne cijenim i ne poštujem nikog u životu koliko poštujem sebe. Nastojim da nikoga ne potcjenjujem, spremna sam svima da pomognem, bez obzira na to da li mi je neko odmogao, ali mnogo poštujem sebe – ispričala je tom prilikom Lepa Brena.