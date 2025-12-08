Lepa Lukić otkrila ko ju je uvukao u svijet kocke

Lepa Lukić otkrila je ko ju je prvi uveo u svijet kocke – i to njen bivši suprug, Toma Lukić. Pjevačica nikada nije skrivala da ponekad voli okušati sreću u kazinu, ali sada je prvi put otvoreno govorila o tome kako je sve počelo.

Legenda narodne muzike priznala je da je Toma bio strastveni kockar, što je na kraju i dovelo do njihovog razvoda.

- Ja sam njega ostavila, sad pričamo kako jeste, zato što je kockao. Ostavio mi je uspomenu – navukao je i mene da znam da igram - rekla je Lepa za Informer.

Prvi put je ispričala i kako je izgledao sam razvod.

- Ja sam ga ostavila zbog kocke, rekao je da neće više, a ja nisam znala šta je kec! Ovo nikad nisam pričala. Došlo je do razvoda, u Kraljevu smo se razvodili, tamo je molio sudiju da se pomirimo. Prvo miri, pa ako ne, onda razvede. Ne dolazi u obzir, kažem, čovjek ne može da se otarasi kocke i neću više s njim! On kaže: "Neka mi se vrati, ja ću da se zakunem i da potpišem da neću više da igram!". Kažem: "Rekao si sto puta, pa si ponavljao." Kaže: "Evo sad neću, vidim da ću da te izgubim." I sudija kaže... "Lepa, predlažem da napišemo – ja sam taj koji će da vas razvede bez njega ako ponovi to! Je l' prihvataš ti, Tomo?". On kaže da hoće i potpiše to. I ja pristanem da se vratim - ispričala je Lepa u podkastu "Na krilima zmaja".

Međutim, kako kaže, obećanje nije dugo trajalo.

- Nije prošlo četiri mjeseca, bio je na mukama, i proigra on i ja ga uhvatim. Njega napustim, on je bio iz Trstenika, odem kod sudije i kažem: "Obećali ste mi!". I tako je i bilo. Ja sam se razvela, ali on je mene proganjao. Uzela sam stan u Beogradu, a on mi je rekao: "Nećeš imati mira od mene, nećeš imati ljubav ni sa kim, cijeli život ću te pratiti" - ispričala je Lepa.