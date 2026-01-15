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Zlata Petrović o Pejinoj izjavi da ga je prevarila: Pogrešno se izrazio

Radila sam tezge sama, nikada mi tako nešto nije padalo na pamet, rekla je

Zlata Petrović - Avaz
Zlata Petrović: Na snimanju novogodišnjeg programa - Avaz
Zlata Petrović - Avaz
Zlata Petrović - Avaz
Zlata Petrović - Avaz
E. A.

15.1.2026

Pogrešna izjava Zorana Pejića Peje o prevari u braku sa Zlatom Petrović ponovo je uzburkala javnost i pokrenula niz reakcija. Sad se oglasila i pjevačica te poručila da nikada nije bila žena koja vara svoje partnere, dodajući da se Peja, prema njenim riječima, nije najbolje izrazio.

Ubrzo se oglasio i Hasan Dudić, istakavši da ga Zlata nikada nije varala.

Nakon svih navoda, Zlata je stavila tačku na spekulacije.

– Odmah sam pozvala Peju da ga pitam kada sam ga ja to prevarila. Mislim da se on pogrešno izrazio. Kada smo odlučili da se raziđemo, svako je pošao svojim putem. Žena sam koja voli mnogo i da priča i da se druži, ali takvu stvar nikada ne bih uradila. Da sam htjela, mogla sam svašta da radim iza leđa, ali nisam – rekla je Zlata, pa dodala:

– Radila sam tezge sama, nikada mi tako nešto nije padalo na pamet. Imali su povjerenje u mene, a to što je Peja ljubav stavio u fioku, mislio je da se ljubav vremenom ugasila i da je prosto bilo najbolje da se raziđemo. Nikada nisam bila profil žene koja će da vara svoje partnere, tako da ne znam čemu ovo – rekla je Zlata za „Blic“.

# ZLATA PETROVIĆ
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