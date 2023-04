Saša Popović zbog Zlate Petrović zabranio golotinju u "Grandu": Treba imati ukusa

- Uveo sam da nema golotinje u "Grandu". Recimo, desilo se jedne godine, Zlata Petrović je skinula brus, pa grudi gole... Nemoj, to nije lijepo. Ja volim da vidim zgodnu ženu i agitujem na pjevačice da budu lijepe, zgodne, seksi, ali da to ima ukusa - dodaje Popović.

- To ne bi bilo dobro. Ja znam mnogo toga. Kad bih vam ispričao, dvije godine biste imali da pišete o tome, tako da je nikad neću objaviti, ovo što je nešto objavljeno je diskutabilno. Znate, ne bi bilo korektno prema mojoj porodici, a ni prema porodici onih žena s kojima sam bio. Narod najviše zanima to s kim je ko bio. Ljudi bi čitali i tražili tu neku, a kad bi vidjeli da nema, bilo bi "e izem ti autobiografiju" - priča Popović.

Otkrio je da je imao susret sa opijatima, te zbog čega se posvađao sa pjevačicom Tanjom Savić.

- Drogu, tj. kokain, samo sam jednom vidio u životu. Bilo je to 2000. godine, taman smo otvorili "Grand". Imali smo klub, gdje smo igrali bilijar. Svako veče su dolazili pjevači: Mile Kitić, Rođa. Jašar, nas desetak i jedan od pjevača je stavio drogu na sto da povuče crtu. Jašar mi priđe i to kaže, ja reko: "Nemoj to da radiš da neko kaže da se to radi u 'Grandu'!" Eto, tad sam prvi i posljednji put vidio drogu. Ne volim pijane ljude, drogu, pirsing na ženama. Zato sam se jednom posvađao s Tanjom Savić zbog pirsinga. Kad vidim žene istetovirane, ni to mi nije lijepo - istakao je Popović.

Na pitanje da li planira da uradi neki hiruški zahvat, on odgovara:

- Isti sam kao i prije deset godina. Kaže meni jedna pjevačica, sad da ne otkrivam koja: "Vidi, Sale, ti bi mogao da operišeš nos, da ga smanjiš, da zategneš lice." Kao mali sam imao puno bubuljica. I kaže da sredim podbradak, da se zategnem i ona bi se zaljubila u mene. Rekoh, ne treba ti da se zaljubiš u mene, ima ko je zaljubljen. Ne znam šta je žene privlačilo na meni, niti sam lijep, normalan sam. Vesna Zmijanac mi je rekla: "Vidi, ti ćeš za nekoliko godina biti pravo čičište." Kao, nogice mi tanke i kaže samo šeširče da stavim. Rekoh - majku ti tvoju, ti si se ugojila, a ja se dobro držim. Ishrana je u pitanju. Čim vidim da mi stomak raste, samo bijela kafa, u podne šnicla sa salatom i odmah dođe u red, a volim slatko i sve bih pojeo - zaključuje Popović.