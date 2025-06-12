Tea Tairović upisala kurs turskog jezika i otkrila: "Imala sam ponude za uloge u serijama"

Pjevačica Tea Tairović sinoć je prvi put nastupila u beogradskom restoranu Nacionalna klasa i publici priredila noć za pamćenje. Pred koncert kratko je razgovarala s novinarima i otkrila da je počela da uči turski jezik.

– Uzimam časove turskog. Lijepo je znati još jedan jezik. Čovjek vrijedi onoliko koliko jezika zna – rekla je Tea, dodavši da je ranije snimila pjesmu s dijelovima na turskom, a sada želi jezik zaista savladati. Priznala je da je ranije pratila turske, ali da ipak bolje poznaje latinoameričke serije.

Otkrila je i da su joj ranije stizale ponude za glumu.

– Imala sam dvije, tri ponude za domaće serije, ali sam tada snimala albume i nije bilo šanse da se posvetim glumi. Bila bi to velika odgovornost – rekla je iskreno.

Na pitanje o izazovima u karijeri, Tea je poručila da je zona komfora najopasnija.

– Tapšači po ramenu koji govore da ste nepobjedivi – to su prave ubice karijera. Izazovi vas guraju naprijed, i u poslu i u životu - rekla je.