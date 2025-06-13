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MC STOJAN

Pjevač se oglasio: "Mogu otac da vam budem"

Naime, u video snimku objavljenom na Instagramu, pjevač je uputio jasnu poruku mlađim djevojkama

Mc Stojan. Instagram

E. A.

13.6.2025

Poznati pjevač MC Stojan podijelio je dvije važne objave na društvenim mrežama – jednu upućenu mlađim obožavateljicama, a drugu vezanu za važan korak u privatnom životu.

Naime, u video snimku objavljenom na Instagramu, pjevač je uputio jasnu poruku mlađim djevojkama koje mu redovno šalju poruke.

– Molim '07 godište da mi ne pišu, mogu im otac biti – poručio je MC Stojan, izazvavši brojne reakcije i simpatije fanova koji su pohvalili njegov stav i humor.

Osim toga, Stojan je nedavno obznanio i da se vjerio. Iako nije otkrio tačnu lokaciju, podijelio je romantične fotografije s ljetovanja, pokazujući kako sa zaručnicom uživa uz more. Fanovi su bili oduševljeni njegovim izborom ambijenta za ovaj poseban trenutak.

Podsjećamo, MC Stojan je ranije bio u vezi s pjevačicom Zoranom Mićanović, a nakon raskida oboje su javno govorili o nesuglasicama koje su imali, naglašavajući da je sasvim prirodno da se putevi raziđu kad se ljubav ugasi. Danas su oboje nastavili dalje, bez potrebe da komentarišu bivšu vezu.

# ESTRADA
# MC STOJAN
# PJEVAČ
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