Pjevač se oglasio: "Mogu otac da vam budem"

Poznati pjevač MC Stojan podijelio je dvije važne objave na društvenim mrežama – jednu upućenu mlađim obožavateljicama, a drugu vezanu za važan korak u privatnom životu.

Naime, u video snimku objavljenom na Instagramu, pjevač je uputio jasnu poruku mlađim djevojkama koje mu redovno šalju poruke.

– Molim '07 godište da mi ne pišu, mogu im otac biti – poručio je MC Stojan, izazvavši brojne reakcije i simpatije fanova koji su pohvalili njegov stav i humor.

Osim toga, Stojan je nedavno obznanio i da se vjerio. Iako nije otkrio tačnu lokaciju, podijelio je romantične fotografije s ljetovanja, pokazujući kako sa zaručnicom uživa uz more. Fanovi su bili oduševljeni njegovim izborom ambijenta za ovaj poseban trenutak.

Podsjećamo, MC Stojan je ranije bio u vezi s pjevačicom Zoranom Mićanović, a nakon raskida oboje su javno govorili o nesuglasicama koje su imali, naglašavajući da je sasvim prirodno da se putevi raziđu kad se ljubav ugasi. Danas su oboje nastavili dalje, bez potrebe da komentarišu bivšu vezu.