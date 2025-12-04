Curio joj silikon u zadnjici: Maja Marinković hitno morala na operaciju

Rijaliti učesnica Maja Marinković izašla je iz rijalitija "Zadruga 9 Elita" radi hitne operacije, jer joj je curenje silikona u zadnjici izazvalo sepsu.

Njen otac Radomir Marinković Taki jučer je otkrio da je operacija trajala dva sata i da sa Majom ima kontakt jedino preko produkcije. On je priznao da se Maja sada osjeća dobro, ali da je njen zdravstveni problem mogao da ima fatalan ishod.

- Maja je pala u rijalitiju i tada je sve krenulo po zlu! Silikon joj se pomjerio, počeo je da curi... Čuo sam da je mogla da umre dok su joj vadili vještački materijal iz zadnjice, jer je dobila sepsu. Operacija je trajala dva i po sata, bilo je gusto, ali sada je dobro - kaže Taki i dodaje da kćerku nije video, ali ga svi uvjeravaju da je njeno stanje sada stabilno.

- Nisam imao nikakav kontakt sa Majom, jer je to zabranjeno. Ne smije niko da je vidi od porodice. Kada se oporavi, vraćaju je u rijaliti. Volio bih da je vidim makar na par minuta, ali ne dozvoljavaju. Sa njom su ljudi iz produkcije, koji su mi rekli da je ona sada dobro. Doktor je sve odradio kako treba i vidjet ćemo kako će teći oporavak. Rekao sam joj još tada da joj to ne treba, da je zgodna i bez te vještačke zadnjice, ali ne vrijedi... Kad ona nešto naumi, niko ne može da je odvrati od toga. Meni je bitno samo da je ona sada dobro, to mi je najvažnije - rekao je Taki za Informer, koji ne krije svoju zabrinutost i koji je sve vrijeme na vezi sa medicinskim osobljem.