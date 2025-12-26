Taki udario na drugaricu svoje kćerke: Njena cijena je 11 ura

Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, izjavio je da je tarifa Slađe Poršeline, bivše drugarice njegove kćerke, 11 eura.

Danima unazad, Maja se sukobljava sa Dačom Virijevićem, koji ju je optužio da je bila intimna sa njegovim ocem, Srđanom Brazilcem Virijevićem, što je ona oštro demantovala.

Daču je podržala Slađa Poršelina, a Majin otac je imao šta da joj poruči:

- Koga briga šta kaže Poršelina?! 11 eura je njena tarifa, toliko ona košta! Klošarkama ne želim da dajem značaj. Ona nešto priča, a prodaje fotke za 11 eura, jeftinija je nego Plavi most. D***etina jeftina“ - poručio je Taki za Pink.rs.

Sve je pokrenuo Slađin komentar, koja je Srđanova drugarica, na račun njegove kćerke Maje.