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ELITA

Pao poljubac: Filip Đukić i Boginja razmijenili nježnosti

Četiri dana ranije, Filip je bio u krevetu sa Majom Marinković

Arhiv

E. A.

6.1.2026

Pink je organizovao novogodišnje fotografisanje učesnika Elite 9, a na setu je bilo više nego uzbudljivo.

Filip Đukić stao je uz svoju nesuđenu djevojku Tanju Stijelju Boginju, pa su pozirali kao pravi par. Potom je uslijedio i blic poljubac, koji je Boginja već dugo priželjkivala.

Filip je ranije priznao da je jedino Boginja bila iskrena prema njemu kada su u pitanju prave emocije, pa ne čudi što je došlo do ovog poljupca. Na početku devete sezone među njima su se rodile simpatije, već su se jednom poljubili, a odnos se dodatno zahuktao.

Kasnije su spojili dušeke i zajedno se zavukli pod "jorgan planinu", koja se cijelo vrijeme pomjerala, pa kamera nije mogla zabilježiti šta su tačno radili.

Mnogi se pitaju da li je pala vruća akcija.

Četiri dana ranije, Filip je bio u krevetu sa Majom Marinković, u krevetu koji im je obezbijedio Uroš Stanić, kako bi mogli uživati daleko od pogleda drugih takmičara. Iako je Maja prvo odbijala da legne, na kraju je pristala i počela razmjenjivati nježnosti sa Đukićem.

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# FILIP ĐUKIĆ
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