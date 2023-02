Nihad Mujakić: Nadam se da ćemo doći do željenog cilja

Mladi stoper bordo tima Nihad Mujakić, koji je dobrim igrama već skrenuo pažnju mnogih fudbalskih stručnjaka, očekuje da će klub s Koševa slaviti na Grbavici.

- Kao što znate, Željezničar je u boljoj formi od nas, mislim na posljednje rezultate, ali to u srijedu ne mora ništa značiti - tvrdi Mujakić i dodaje:

- Kod nas u svlačionici vlada dobra atmosfera. Sutra će pobijediti onaj tim koji to bude više želio, a ja se nadam da smo to mi.

Mujakić napominje da svi igrači, a posebno oni koji su rođeni i(li) odrasli u našem glavnom gradu, na vječiti derbi gledaju kao na praznik fudbala.

- To je, kako da kažem, specijalna utakmica. Ponavljam, tu ne pobjeđuje bolji protivnik, nego onaj tim koji više želi trijumf. Nadam se da ćemo doći do željenog cilja – rekao je Mujakić, koji je, prema njemačkom Transfermarktu, najskuplji igrač Premijer lige BiH. Naime, njegove noge su procijenjene na 750.000 eura, a navijači kluba s Koševa se nadaju da će on taj svoj trenutni status potvrditi i na Grbavici.