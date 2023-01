Klop: Nemojte Belingemu stavljati prepreke na put

Menadžer Liverpula Jirgen Klop pohvalio je reprezentativca Engleske i fudbalera Borusije Dortmund Džuda Belingema (19), koji se povezuju sa prelaskom u Liverpul i Real Madrid.

- Ne volim da govorim o novcu kada govorimo o fudbaleru poput njega, rekao je Klop, koji je sedam godina bio trener Borusije Dortmund, i dodao:

- Svi mogu da vide da je on izuzetan igrač. Ukoliko biste pitali nekoga ko zna fudbal, ali nije ga pratio neko vrijeme, vjerovatno biste dobili odgovor da on ima 28-29 godina. Bio je briljantan na Svjetskom prvenstvu. Mnoge atribute koje posjeduje teško je naučiti, a ono u čemu treba da napreduje lako je naučiti.

Klop je ponovio da je Belingem veoma dobar igrač.

- To govorim već dvije-tri godine, otkad se probio u Dortmundu. Svi to već znaju, ali ne znam šta to znači u novcu, koliko on košta. Treba da mu učinimo uslugu i da ne govorimo o novcu toliko, to govorim sa engleske tačke gledišta. Nemojte da mu stavljate prepreke na put, zaključio je menadžer "Redsa".

Liverpul je trenutno šesti na tabeli Premijer lige, sa sedam bodova manje od četvrtoplasiranog Totenhema, a od 18.30 igra protiv Aston Vile u Birmingemu.