Zlatan Ibrahimović: I dalje sam Bog

Zlatan Ibrahimović u dresu Milana ove sezone još nema niti jedan nastup zbog operacije koljena, a pitanje je i kada će se vratiti.

Ipak, Ibra se pobrinuo da ga se ne zaboravi i poslao ponovno poruku u svom stilu.

Velika želja

- I dalje sam Bog, i dalje sam broj 1, sada sam se vratio i muzika se mijenja. Imam toliku želju, toliko toga želim napraviti, što sam izgubio u ovih sedam-osam mjeseci, rekao je Ibrahimović u razgovoru za "Mediaset".

Ekipa Milana je u velikoj krizi pa je upitan i plasman u Ligu prvaka. Nakon osvojenog prvenstva ekipa nije dobila prijeko potrebna pojačanja, a sve se odrazilo i na stanje na tabeli. Ipak, Ibrahimović nije zabrinut.

- Ekipa u krizi? Ne brinem se, to su normalni trenuci u sezoni. Sada moramo malo razgovarati i dokazati svoju vrijednost na terenu. Kritike? To je normalno. Ako te ne kritiziraju, nisi u vrhu. Kritiziraju me 25 godina jer sam broj jedan, navikao sam na to. To je kao da sipaš benzin na vatru i kad se igraš s vatrom opečeš se. Osjećam li se još uvijek kao Bog? Naravno, ništa se ne mijenja, poručio je.

Govorio je i o svom zdravstvenom stanju.

- Dobro sam, jako sam dobro! Vratio sam se u ekipu i osjećam se slobodno, slobodno na terenu i izvan njega. To znači da sam dobro. U ovom sam razdoblju učinio sve da pomognem treneru, stručnom štabu i klub izvana, rekao je pa dodao:

Primjer i vođa

- U 41. godini imam još puno stranica za napisati i zato što kvalitet ne nestaje, tijelo se mijenja, fizička priprema je drugačija, ali kvalitet ne nestaje, ona ostaje. U mom slučaju se ne mijenja. Onima koji ne vjeruju u Boga pokazat ću to na terenu, a ne riječima. Svoj talent želim s velikom željom pokazivati ​​svaki dan, ali ne samo pojedinačno. Želim prenijeti svoj kredibilitet na druge jer ako možete napraviti razliku s timom, to je drugačije.

Ne mora sve ovisiti o meni, želim sve što imam u sebi prenijeti na druge, ako je mojim suigračima dobro, i meni je dobro. Ako pobijedimo kao kolektiv, ja se zapalim. U ovoj situaciji ne moram imati, samo moram dati. Ovo je i moj izazov, cilj nije moj ego. Imam 41 godinu, igram za Milan i na vrhu sam. Želim svoje znanje prenijeti na druge, tu sam zbog njih, ne zbog sebe. Da je do mene, bio bih na otoku s cigarom. Ako mogu biti primjer i vođa, učinit ću to.