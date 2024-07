Tok utakmice / Španija - Njemačka 2-1

47' - Najbolja šansa na utakmici! Vilijams je prebacio loptu do Jamala, krilni napadač je dodao do Morate koji se pozicionirao na šest-sedam metara, riješio čuvara, ali šutirao preko gola.

48' - Odvažio se i Andrih na utakmici, ali odlazi to daleko od gola.

51' - GOLLLL!!!! Perfektna asistencija Jamala. Prihvatio je loptu, dodao između dva igrača do Olma, a veznjak je pogodio sjajno plasiranim udarcem.

53' - Imali su odmah priliku Nijemci doći do izjedačenja, ali nisu uspjeli dovoljno zaprijetiti.

70' - Velika šansa za Njemačku! Haverc je glavom prebacio loptu Fulkrugu, on je vratio za Andriha, ali brani Simon.

72' - Prijeti i Haverc, ali Karvahal je uspio to da izblokira.

81' - Dobar pokušaj Musijale, ali odlazi to pored gola.

82' - Velika šansa za Njemačku! Unai Simon je pogriješio, poslao loptu iz gol auta do Haverca, ali nije napadač uspio lobovati golmana Španije.

35' - Velika šansa za Haverca! Odlično je primio na prsa dugu loptu iz zadnje linije, oslobodio se defanzivca i šutirao na gol. Međutim, to je Simon ponovo bez problema zaustavio.

39' - Ponovo nesigurna intervencija Nojera! Prije toga je Haverc pogriješio i dao loptu u kontru Špancima. Ona dolazi do Danija Olma, koji je šutirao s 25 metara, a taj ne previše dobar udarac je Nojer jedva odbranio.

20' - Prva velika šansa pred golom Španije! Gundoan je sjajno pronašao Kimiha na desnoj strani, desni bek je uputio centaršut u šesnaesterac, a glavom udara Haverc. Ipak, brani to Unai Simon.

Pravdu na ovom susretu dijelit će engleski sudija Entoni Tejlor (Anthony Taylor).

16:45 - Put Španije do četvrtfinala

Španija je grupnu fazu okončala s tri pobjede i bez primljenog gola: Hrvatska (3:0), Italija (1:0) i Albanija (1:0).

16:40 - Put Njemačke do četvrtfinala

Nijemci su na startu demonstrirali silu protiv Škotske (5:1), savladali su Mađarsku s 2:0, a onda remizirali sa Švicarskom (1:1). U osmini finala su bili bolji od Danske (2:0).

16:30 - Izjave selektora

- Bit će to ravnopravna utakmica. Moglo je to biti finale Evropskog prvenstva i mislim da će to biti izjednačena utakmica na nogometnoj razini. Njemačka uvijek počinje jako u utakmice, pa ćemo se očito tome pokušati suprotstaviti. Pokušat ćemo preuzeti inicijativu i ići svim silama od prve minute - rekao je De la Fuente.

Identičnog je razmišljanja i njemački selektor Nagelsman.

- Nije finale, nego četvrtfinale. Želimo biti jedna od momčadi u polufinalu. Španija također želi biti prvak, tako da će to biti teška utakmica. Obje ekipe imaju dobar posjed, imaju dobre kvalitete u kontrapresingu i mogu svoje protivnike staviti pod pritisak - naveo je Nagelsman.