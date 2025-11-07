Zlatko Ibrišimović i ostali se izjasnili da nisu krivi: Optuženi za pranje novca





U Sudu BiH održano je ročište za izjašnjenje o krivici Zlatka Ibrišimovića, Alema Hodovića, Maje Papić i Fikreta Memića te su se oni izjasnili su se da nisu krivi. Oni se terete za krivično djelo organizirani kriminal, a vezano krivično djelo pranje novca.

S obzirom na to da se na istom ročištu optuženo pravno lice E.S. Tech d.o.o., Sarajevo odbilo izjasniti o krivnji, Sud je po službenoj dužnosti konstatirao da se optuženo pravno lice izjašnjava da nije krivo po optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine za navedeno krivično djelo.

Kako je navedeno iz Suda BiH, optuženi se, između ostalog, terete da su, u periodu od kraja 2018. godine do 1.9.2024. godine, zajedno sa drugim NN licima, svjesno i dobrovoljno postali pripadnicima grupe za organizirani kriminal, koju je prethodno organizirao S. P., koja je u namjeri sticanja protupravne imovinske koristi formirana radi činjenja krivičnih djela propisanih krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine, a koja grupa je djelovala na području Bosne i Hercegovine, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Belgije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i drugih država Evropske unije.

Dalje se navodi da je S. P. u međusobnom dogovoru sa ostalim pripadnicima grupe donosio odluke o djelovanju grupe, odluke o izvršenju krivičnih djela, podjeli protupravne imovinske koristi, dok su pripadnici grupe postupali po njegovim naredbama i uputstvima, gdje je svako od njih imao svijest i znanje o određenim zadacima, pa su tako članovi grupe u navedenom periodu činili krivična djela pranje novca iz člana 209. KZBiH, znajući da je takav novac pribavljen počinjenjem krivičnih djela neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. KZBiH u inostranstvu, da bi tako nezakonito stečen novac držali i istim raspolagali, te isti stavljali u legalne novčane tokove na način da su isti novac koristili u privrednom poslovanju, vršili prenos i konverziju istog, s ciljem prikrivanja izvora i prirode stečenog novca, te na druge načine putem pravnog lica „E.S. Tech“ d.o.o. Sarajevo koristili za kupovinu pokretnih i nepokretnih stvari, ulaganje u nekretnine, te držali i drugu imovinu koja je stečena kao protupravna imovinska korist, pri tome svjesni da na ovaj način vrše pranje novca u iznosu većem od 200.000,00 KM, što su i htjeli, koristeći za međusobnu komunikaciju posebno podešene mobilne telefone sa instaliranom aplikacijom SkyEcc namijenjenom za ostvarivanje zaštićene i kriptirane komunikacije, navedeno je iz Suda BiH.

Inače, prema ranijim navodima Tužilaštva BiH oni su ovaj posao radili za narkokartel "Tito i Dino" Edina Gačanina Tita, pa su i kasnija hapšenja u okviru Crne kravate se vodila kao predmet protiv Zlatka Ibrišimovića i ostalih.