Grad Konjic prvi u BiH i regiji pošumljava uz pomoć drona

Grad Konjic prvi je u Bosni i Hercegovini i široj regiji počeo s primjenom inovativne metode pošumljavanja uz pomoć drona.

Nakon uspješno provedene dvije faze projekta pod nazivom "Pošumljavanje opožarene površine na lokalitetu Homolje", koji realizira Grad Konjic, Javno poduzeće Šumarstvo Prenj Konjic i Fond za zaštitu okoliša BiH u partnerstvu s Federalnim zavodom za agropedologiju, ovih dana krenulo se sa završnom eksperimentalnom fazom, koja podrazumijeva pošumljavanje uz pomoć drona, prvi put primijenjeno u praksi u Bosni i Hercegovini, navode u ponedjeljak iz Gradske uprave Grada Konjica.

Svečanom predstavljanju ove inovativne metode nazočili su predstavnici svih aktera projekta, koji su izrazili zadovoljstvo zbog uspješno realiziranih aktivnosti, koje su zajedničkim snagama proveli u protekle dvije godine.

- Ovo je veliki korak ne samo za Grad Konjic, za naše Javno poduzeće Šumarstvo Prenj, već i za Bosnu i Hercegovinu i regiju, jer način na koji je predstavljeno inovativno rješenje za pošumljavanje, vrlo je važno i nadam se da će koristiti i drugima - naglasio je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.

Istaknuo je kako je do projekta došlo uslijed naglašene problematike pošumljavanja velikih opožarenih površina i činjenice da se grad Konjic rasprostire na velikoj površini mahom nepristupačnog terena.

- Zahvaljujem se Fondu za zaštitu okoliša FBiH koji je prepoznao značaj ovog projekta. Čestitam direktoru Feđi Voloderu i zaposlenicima Šumarstva Prenj, Federalnom zavodu za agropedologiju i direktoru Dženanu Vukotiću na izuzetnoj profesionalnoj i stručnoj suradnji, bez koje sigurno ne bismo imali ovaj rezultat, biti prvi u BiH i široj regiji, kada je u pitanju ovakav način pošumljavanja, na što smo zaista izuzetno ponosni - naglasio je gradonačelnik Ćatić.

Direktor poduzeća Šumarstvo Prenj Feđa Voloder naglasio je da je pošumljavanje dronom nosivosti 25-30 kg sjemena inovacija u šumarstvu.

- Sada smo u eksperimentalnoj fazi, koju ćemo provoditi da vidimo što će se nakon pošumljavanja događati sa takozvanim 'seed bombicama’' sjemenkama autohtonih vrsta s ovog područja, koje su omotane zemljanim supstratom. Cilj je imati uspjeh pošumljavanja na jako strmim terenima, gdje je inklinacija jako velika i da pošumimo područja koja su kontaminirana, pošumimo eksperimentalne plohe, gdje ćemo pratiti razvoj mladih klijanaca koji će se izbacivati putem drona – izjavio je Voloder.