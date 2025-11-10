Državna imovina ponovo na stolu

Pravi put je aktiviranje Komisije za državnu imovinu kada je riječ o projektima u Federaciji BiH, kaže Cero

Piše: Meliha Smajkic

10.11.2025

Brojne nevladine organizacije zatražile su od OHR-a da ne pristupi nikakvom ublažavanju važeće zabrane raspolaganja državnom imovinom dok ne bude donesen državni zakon o imovini.

Tako su Aarhus centar u BiH i Savez za zakonito i transparentno raspolaganje imovinom u BiH 30. oktobra i 3. novembra uputili dva službena pisma visokom predstavniku u BiH, Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt), Pravobranilaštvu BiH, ali i Vijeću sigurnosti UN-a i Stalnoj misiji BiH pri UN-u, zahtijevajući hitne mjere zaštite državne i javne imovine te zadržavanje postojeće zabrane raspolaganja državnom imovinom.

Prepreka razvoju

Njihova posljednja reakcija uslijedila je nakon što je Šmit u svom izvještaju upućenom Vijeću sigurnosti UN-a javno pozvao na ublažavanje zakona kojim je zabranjeno raspolaganje državnom imovinom, a koji je prije dvije decenije nametnula međunarodna zajednica, odnosno tadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun (Paddy Ashdown).

Taj zakon nametnut je s ciljem sprečavanja prodaje i knjiženja državne imovine na entitetske i lokalne nivoe, a 20 godina poslije Šmit je ustvrdio da je ta zabrana prepreka razvoju i investicijama.

Zapravo, Šmit je naveo da je federalni premijer sredinom septembra prema OHR-u podnio inicijativu za izmjene tog zakona, a kojima je predviđeno da iz zabrane raspolaganja bude izuzeta ona državna imovina koja je potrebna za izgradnju, održavanje i funkcioniranje javne infrastrukture.

Ekspert za pitanja državne imovine Muharem Cero kaže da je prijedlog koji je uputio Nikšić na fonu onoga što se u posljednje vrijeme događalo kao neka vrsta kampanje lokalnih zajednica i preduzeća s osnovom da se ovo pitanje riješi, jer je u pitanje došla realizacija velikih projekata, čije se cifre kreću u milijardama eura.

Olako se predaje

Cero podsjeća da postoji mehanizam, uprkos Zakonu, donošenja državnog zakonskog rješenja pomoću kojeg se ta imovina može staviti u funkciju. 

Kako navodi, titular može da izuzme određenu imovinu i da je dodijeli čak do prava vlasništva zainteresiranim stranama, naravno uz prethodno utvrđivanje javnog interesa za projekt.

Taj model se dugo upotrebljavao i to u nadležnosti Komisije za državnu imovinu koja nikada de iure nije stavljena van funkcije, ali godinama nije popunjena i ne djeluje. Upravo je pravi put, naglašava, aktiviranje Komisije za državnu imovinu kada je riječ o projektima u Federaciji BiH.

Za Ceru je u Šmitovom prijedlogu najindikativnija, kako kaže, činjenica da se tako olako predaje i praktično na mala vrata ovjerava faktičko stanje uzurpacije jednostrane, pravnonasilne, antiustavne cjelokupne imovine države BiH, koja se nalazi na teritoriji RS.

Ozbiljne posljedice

Moguće ublažavanje zabrane raspolaganja državnom imovinom, bez odgovarajućih zaštitnih mehanizama mogao bi imati ozbiljne posljedice po javni interes, vladavinu prava i društvenu stabilnost – između ostalog su naveli iz Aarhusa. Uz pisma su dokumentirani slučajevi nezakonitih prenamjena i otuđenja zemljišta u Mostaru, Stocu, na Jahorini, Rakitnu, Glamoču, Kupresu...

