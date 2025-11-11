Gdje je zapela nova formula za penzionere?

U Savezu udruženja penzionera FBiH ne raspolažu informacijom jesu li okončane interne konsultacije i pribavljena sva mišljenja nadležnih tijela, kako bi Federalna vlada u parlamentarnu proceduru uputila izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO.
Fiskalna procjena
Prema posljednjim informacijama, predložene izmjene Zakona su u Ministarstvu finansija FBiH u kojem rade fiskalnu procjenu.
- Mi smo u protekli petak poslali dopis prema Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike da se ubrza taj proces. Mišljenja smo da se ne bi smio dogoditi luksuz da se to sada razvlači i da se nešto ispriječi u svemu tome i da izmjene i dopune Zakona ne budu usvojene na vrijeme. Imamo ubjeđenja i uvjeravanja od Federalne vlade da će sve ići onako kako je dogovoreno, a to je da će primjena novog zakona i nove formule za usklađivanje penzija početi 1. januara 2026. godine - kaže za „Dnevni avaz“ Haso Halilović, zamjenik predsjednika Saveza.
Dževahid Sokić, predsjednik Stranke penzionera/umirovljenika BiH i federalni zastupnik, navodi kako, prema njegovim informacijama, još nije završena fiskalna procjena.
Hitni postupak
- Optimističan sam da će sve biti završeno u predviđenom roku i da će novi zakon stupiti na snagu od 1. januara naredne godine. Istina je da vrijeme curi i da se sve mora završiti prije praznika, ali do tada ćemo održati sjednice na kojoj će zakon biti usvojen u skraćenom, odnosno hitnom postupku. Mislim da se niko ne treba igrati s penzionerima, pogotovo u situaciji kada rast cijena više nije puzajući, nego eksplozivan - iznosi Sokić.
Prema predloženim izmjenama i dopunama Zakona o PIO, penzije će se usklađivati dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula.
Umjesto dosadašnje formule, prema kojoj se usklađivanje uz rast cijena vršilo i prema rastu BDP-a, u kalkulaciju ulazi rast prosječne plaće i to u omjeru 60:40. U izračunu bi se uzimao povoljniji faktor.
Minimalna penzija 700 KM
Konkretno, to znači da će se penzije usklađivati u omjeru 60 posto prema rastu prosječne plaće i 40 posto prema rastu indeksa potrošačkih cijena, pri čemu će se primijeniti povoljniji parametar za penzionere. Takva formula trebala bi osigurati znatno veći rast penzija nego do sada. Kako smo pisali, minimalna penzija bi, prema novoj formuli, trebala iznositi približno 700 KM.