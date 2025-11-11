Gdje je zapela nova formula za penzionere?

U Savezu udruženja penzionera FBiH ne raspolažu informacijom jesu li okončane interne konsultacije i pribavljena sva mišljenja nadležnih tijela, kako bi Federalna vlada u parlamentarnu proceduru uputila izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO.

- Mi smo u protekli petak poslali dopis prema Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike da se ubrza taj proces. Mišljenja smo da se ne bi smio dogoditi luksuz da se to sada razvlači i da se nešto ispriječi u svemu tome i da izmjene i dopune Zakona ne budu usvojene na vrijeme. Imamo ubjeđenja i uvjeravanja od Federalne vlade da će sve ići onako kako je dogovoreno, a to je da će primjena novog zakona i nove formule za usklađivanje penzija početi 1. januara 2026. godine - kaže za „Dnevni avaz“ Haso Halilović, zamjenik predsjednika Saveza.

Dževahid Sokić, predsjednik Stranke penzionera/umirovljenika BiH i federalni zastupnik, navodi kako, prema njegovim informacijama, još nije završena fiskalna procjena.

Hitni postupak

- Optimističan sam da će sve biti završeno u predviđenom roku i da će novi zakon stupiti na snagu od 1. januara naredne godine. Istina je da vrijeme curi i da se sve mora završiti prije praznika, ali do tada ćemo održati sjednice na kojoj će zakon biti usvojen u skraćenom, odnosno hitnom postupku. Mislim da se niko ne treba igrati s penzionerima, pogotovo u situaciji kada rast cijena više nije puzajući, nego eksplozivan - iznosi Sokić.