Općina Olovo uspostavlja RA ured ovjeritelja IDDEEA

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Općina Olovo potpisali su Ugovor o uspostavi registracionog ureda, koji će djelovati u okviru Općinske uprave Olovo.

Otvaranjem tog ureda građanima BiH bit će omogućeno da, osim postojećeg RA ureda ovjeritelja IDDEEA, svoj kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje Agencija preuzmu i aktiviraju i u prostorijama Općinske uprave Olovo. Taj potpis ima punu pravnu snagu u elektronskoj komunikaciji i korištenju digitalnih usluga, jednak je vlastoručnom potpisu na papiru, te je besplatan za sve građane Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz IDDEEA-e.

Pomoću kvalifikovanog elektronskog potpisa građani će moći aktivirati i mobilnu aplikaciju e-IDDEEA, koja omogućava uspostavu digitalnog identiteta i pristup širokom spektru elektronskih servisa - od administrativnih i upravnih postupaka, do finansijskih i komercijalnih usluga.

Agencija IDDEEA nastavlja širiti mrežu RA ureda, u saradnji s lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Cilj je da digitalne usluge budu dostupne svakom građaninu, bez obzira na mjesto prebivališta, te da Bosna i Hercegovina napravi još jedan korak ka punoj integraciji u evropski digitalni prostor - navode iz IDDEEA-e.