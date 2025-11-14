Zlatko Lagumdžija iz Njujorka: "Nastavlja se implementacija Rezolucije o međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici"

Svečana ceremonija otvaranja bit će prenošena uživo na FTV-u u specijalnom programu od 18 sati. Na događaju će prisustvovati visoke delegacije iz desetina zemalja koje će odati počast žrtvama genocida u Srebrenici.

U Njujorku će u ponedjeljak, 17. novembra, biti otkriven spomenik Cvijet Srebrenice.

Ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim narodima, Zlatko Lagumdžija, oglasio se danas na mreži X uz fotografiju Cvijeta Srebrenice s porukom da se nastavlja implementacija Rezolucije o međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici.

- Završeno, očišćeno, ispolirano, zaštićeno… Prekriveno do ponedjeljka u podne. Od 17.11. 2025. pred cijelim svijetom. Nastavlja se implementacija Rezolucije o međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Spomenik "Cvijet Srebrenice". Bašća UN Njujork - napisao je Lagumdžija.

Uz spomenik postavljena je i tabla na kojoj se riječ genocid pojavljuje na šest mjesta.

Autor ovog djela, koje će ispred krovne svjetske organizacije trajno podsjećati na stradanja u Bosni i Hercegovini 1995. godine, je priznati umjetnik Adin Hebib.

Otvaranje spomenika u Njujorku predstavlja i konkretan korak u primjeni Rezolucije o Srebrenici, koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija.