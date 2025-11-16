U naredna tri dana oblačno: Temperature opadaju i do dva stepena

Danas sunčano. U dijelu prijepodneva po kotlinama bit će magle.

Najniža jutarnja temperatura između 2 i 9°C, a najviša dnevna između 15 i 20°C.U naredna tri dana oblačno, saopćavaju iz FHMZ-a.

U ponedjeljak, kiša i pljuskovi će padati uglavnom na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne.

Zahlađenje sa sjevera koje će u Bosni usloviti susnježicu i snijeg očekuje se tokom noći na utorak. Ujutro između 7 i 12°C, tokom dana između 15 i 21°C.

U utorak, pak, u Bosni u nizinama će padati kiša i susnježica, a u višim područjima snijeg. U Hercegovini će padati kiša.

Temperatura većinom između 2 i 7°C, na jugu zemlje od 10 do 15°C.

U srijedu prijepodne kiša na području Hercegovine i istoku Bosne. Na planinama će padati i snijeg. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8°C, na jugu do 12°C.